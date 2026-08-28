У Німеччині створили офіс на дереві площею 1 кв. м через високу вартість оренди

Німецька архітектурна студія Opposite Office створила офіс площею близько одного квадратного метра, який закріпили на дереві на території кампусу університету Баухаус у Веймарі. Про це повідомляє Deezen.

Проєкт назвали Baumhaus Office. Його задумали як іронічну відповідь на високі ціни на оренду офісів у Мюнхені, де раніше працювала студія.

«Baumhaus Office — це водночас справжній офіс і трохи перебільшена реакція на ринок нерухомості», — пояснив засновник Opposite Office Бенедикт Хартль.

Попри площу близько 1 м², простір розрахований максимум на трьох осіб. Усередині є стіл, полиці та відкидні панелі, які можна використовувати як додаткову робочу поверхню. Потрапити до офісу можна по драбині. У даху зробили купольне вікно з видом на крони дерев.

За словами Хартля, ідея виникла з простого питання — скільки простору насправді потрібно невеликій архітектурній студії для роботи. Відповіддю став мінімальний набір: ноутбук, поверхня для макетування і приблизно один квадратний метр площі.

Офіс зібрали зі стандартних ялинових дощок і фанери, частково вкритої алюмінієм. Конструкцію утримують на стовбурі два великі стяжні ремені, без бетонного фундаменту та без кріплень, які пошкоджували б дерево.

Для його захисту використали амортизувальний матеріал. За словами авторів, конструкцію також фахово перевіряли на стійкість.

Baumhaus Office встановили на території університету Баухаус на обмежений період. Конструкцію можна відносно легко демонтувати і перенести на інше дерево.

Нагадаємо, раніше шведська девелоперська компанія Riksbyggen разом із креативною агенцією BBDO Nordics створила три мікроквартири площею 1,9 кв. м, щоб наочно показати, яке житло сьогодні може дозволити собі середньостатистичний 25-річний мешканець країни.