Netflix показав трейлер фільму про Унабомбера — терориста, який роками надсилав бомби поштою

Netflix випустив перший трейлер стрічки «Унабомбер» — трилера, головну роль в якому виконав Джейкоб Тремблей. Прем’єра фільму на стримінговому сервісі запланована на 25 вересня. Про це повідомили на офіційному каналі Netflix.

Стрічка розповідає історію Теда Качинського — від його вступу до Гарварду у 16 років до перетворення на Унабомбера, таємного злочинця, що протягом тривалого часу здійснював серію вибухових атак у США.

У фільмі також зіграли Рассел Кроу, Шейлін Вудлі, Аннабель Волліс, Александр Людвіг, Стівен Огг та Марк Менчака. Режисером став Янус Метц.

За сюжетом, під час навчання Качинський бере участь у суперечливих психологічних експериментах професора Генрі Мюррея — його зіграв Рассел Кроу. Через десятиліття наслідки минулих подій в житті Качинського переплітаються з розслідуванням ФБР. Агентку Джоанн Міллер, яка очолює пошуки Качинського, зіграла Шейлін Вудлі. Історія зосередиться на його ізоляції, психологічному стані та подіях, які передували злочинам.

Сценарій написали Сем Чалсен і Нельсон Грівз. За даними інсайдерів, Netflix розглядає «Унабомбера» як один зі своїх головних релізів цієї осені.

Тед Качинський, відомий як Унабомбер, — американський математик і терорист, який упродовж майже двох десятиліть надсилав вибухові пристрої на адреси університетів, авіакомпаній та окремих людей. Унаслідок його атак загинули троє людей, ще 23 були поранені.

Качинський виступав із радикальною критикою сучасного технологічного та індустріального суспільства. Він вважав, що розвиток технологій позбавляє людину автономії, посилює контроль над її життям і віддаляє від природи. Ці погляди він виклав у маніфесті «Індустріальне суспільство та його майбутнє», опублікованому 1995 року. Водночас свої ідеї Качинський намагався просувати через насильство й терористичні акти.

Нагадаємо, стримінговий сервіс Amazon Prime Video запустив у виробництво шестисерійний мінісеріал «Crouch End» («Крауч-Енд») за однойменним оповіданням Стівена Кінга 1980 року. Це буде перша екранізація твору письменника, створена у Великій Британії