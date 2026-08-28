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У Відні з музею викрали намисто єгипетської принцеси з 673 діамантами

Іван Назаренко 28 серпня 2026
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У Відні двоє чоловіків розбили вітрину в Музеї прикладного мистецтва (MAK) і викрали історичне намисто французького ювелірного дому Van Cleef & Arpels. Поліція оголосила розшук підозрюваних, пише Bloomberg.

Намисто виготовили у 1939 році до весілля єгипетської принцеси Фавзії з наслідним принцом Ірану Мохаммадом Резою Пехлеві. Прикраса виконана з платини та містить 673 діаманти загальною вагою близько 200 каратів.

На аукціоні Sotheby’s у 2015 році її оцінили у $3,6–4,6 мільйона. Це найдорожча крадіжка музейного експоната у Відні після викрадення «Сальєри» Бенвенуто Челліні у 2003 році. Тоді вартість золотої солонки оцінювали у €50 мільйонів, а знайшли її лише через три роки.

Намисто було центральним експонатом виставки «Prime Pieces: Van Cleef & Arpels High Jewelry x Masterpieces from the MAK Collection», яку музей організував спільно з французьким ювелірним брендом. Експозиція мала працювати до 27 вересня.

Після нетривалої перерви музей знову відкрив виставку для відвідувачів. У MAK заявили, що перед цим проконсультувалися зі слідчими.

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