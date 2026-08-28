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Оскароносний продюсер «Володаря перснів» працює над новою фентезійною франшизою

Іван Назаренко 28 серпня 2026
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Оскароносний продюсер Баррі М. Осборн, який був одним із продюсерів усіх трьох фільмів трилогії «Володар перснів», працює над новим фентезійним проєктом «Wars of the Drakons: The Seer’s Prophecy», повідомляє Deadline.

Події розгортатимуться у світі Аеріоні, де королівства воюють між собою за допомогою драконів, які володіють надприродними здібностями. Фільм задуманий як перша частина потенційної франшизи.

Головний герой — легендарний воїн і майстер Драконів Кейл Д'Сар, який служить жорстокому королю. Все змінюється, коли провидиця повідомляє пророцтво: донька короля, принцеса Кахрі, стане великою воїтелькою, об'єднає розділені королівства та покладе край кривавому правлінню свого батька.

Коли король вирішує вбити дитину, Кейл приєднується до змови, щоб урятувати її. Героям доведеться протистояти магії, зрадам та війні, а також розкрити давні таємниці Аеріона.

Сценарій написала Карла Ромеро, яка також продюсує фільм. До команди продюсерів приєдналися Жанетт Б. Міліо та Джим Міліо з Alliance Cinema. Проєкт розробляють уже понад пів року.

Для 82-річного Осборна це перша продюсерська робота більш ніж за десять років. Окрім «Володаря перснів», він працював над фільмами «Без обличчя», «Матриця», «Великий Гетсбі», «Мег» і «Мулан». Нещодавно він був виконавчим продюсером «Мегалополіс» Френсіса Форда Копполи.

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