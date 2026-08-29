У Карпатах відновили обсерваторію 1938 року — тепер там працюватиме науковий центр

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах відкрили Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням на базі відновленої обсерваторії. Україна та Польща працювали над її відновленням із 2012 року, повідомив міністр освіти та науки Андрій Бутенко.

Центр розташований на висоті 2028 метрів. Тут уже встановили телескоп під куполом, який спроєктували спеціально для складних погодних умов у високогір’ї. За словами голови освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака, це телескоп системи Ньютона українського виробництва — його виготовили в Тернополі. Згодом до нього планують додати роботизований комплекс, після чого керувати телескопом можна буде дистанційно.

Обладнанням центру зможуть користуватися дослідники з різних установ: заявки на роботу з ним зможуть подавати окремі наукові команди. Обсерваторію відновив Карпатський національний університет імені Василя Стефаника разом із польськими партнерами.

На Піп Івані вже проводять метеорологічні та астрономічні спостереження, а також досліджують високогірні екосистеми, клімат та екологію. На території працюють метеорологічні лабораторії. Центр також планують використовувати для підготовки молодих науковців.

27 серпня під час відкриття міністр освіти й науки України Андрій Бутенко та міністр науки та вищої освіти Польщі Марцін Куласек підписали декларацію про подальшу співпрацю. Вона передбачає спільні наукові проєкти, обміни студентами й викладачами та підтримку молодих дослідників.

Історичну обсерваторію на Піп Івані збудували в 1938 році як наукову станцію Варшавського університету. Після Другої світової війни вона перестала працювати за первісним призначенням, а будівля протягом десятиліть залишалася занедбаною.

Спільний українсько-польський проєкт її відновлення розпочали у 2012 році. У 2025 році уряд виділив 50 млн грн на обладнання та завершення реставрації обсерваторії, повідомив Бабак. Роботи продовжували й після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.