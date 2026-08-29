В Австралії створили тарганів-кіборгів для порятунку людей під завалами

Дослідники Університету Квінсленду та Університету Нового Південного Уельсу створили систему Paraborg — гігантських риючих тарганів оснастили дистанційним керуванням, камерами й мініатюрними ін’єкторами. У майбутньому їх планують використовувати для допомоги людям під завалами та в інших місцях, куди не можуть дістатися рятувальники.

Для експериментів науковці використовують гігантських риючих тарганів Macropanesthia rhinoceros. Завдяки розміру й силі вони можуть переносити невелике електронне та медичне обладнання.

Одних комах оснащують камерами, щоб оператор міг оглядати завали та шукати постраждалих, інших — дистанційно активованою системою для ін’єкцій. Тарганами керують за допомогою імплантованих електродів: стимуляція антен допомагає змінювати напрямок руху, а органів у задній частині тіла — впливати на швидкість.

Водночас самі комахи не ухвалюють медичних рішень. Коли і чи потрібно робити ін’єкцію, визначає оператор.

Під час лабораторних випробувань, коли тарган перебував не далі ніж за 15 сантиметрів від цілі, ін’єкція була успішною у 95% випадків. Повне завдання — дістатися до потрібного місця, правильно розташуватися та виконати ін’єкцію — вдалося у 72% спроб.

Тести проводили в контрольованих лабораторних умовах, зокрема на штучних мішенях і свинячій шкірі. На людях систему не випробовували.

«Комах-кіборгів протягом останніх десятиліть розробляли для пошукових і дослідницьких місій. Ми хотіли зробити наступний крок. Якщо вони вже знайшли людину — чи можуть вони їй реально допомогти?», — пояснює інженер із біоробототехніки Університету Квінсленду Тханг Во-Доан.

Дослідники обрали живих комах, оскільки вони природно добре пересуваються вузькими та складними просторами й водночас можуть переносити невелике обладнання. За словами команди, створити настільки ж компактного робота, який був би таким самим рухливим і споживав мало енергії, складніше.

Під час встановлення електродів і мікрочипів тарганів анестезують. Після зняття обладнання, як стверджують дослідники, тривалість їхнього життя не відрізняється від інших тарганів.

У перспективі Paraborg хочуть використовувати під час рятувальних операцій у зруйнованих будівлях, печерах та інших важкодоступних місцях. Команда також планує створювати рої кіборгів із різними функціями: одні нестимуть камери та сенсори, інші — медичне або рятувальне обладнання.

Розробники наголошують, що таргани-кіборги не мають замінити рятувальників. Їх розглядають як додатковий інструмент для ситуацій, коли безпосередньо дістатися до постраждалого ще неможливо.

За оцінкою команди, за достатнього фінансування досліджень і польових випробувань такі системи можуть почати використовувати в реальних надзвичайних ситуаціях протягом наступних 5–10 років.