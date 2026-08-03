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Метрополітен-музей присвятить виставку та Met Gala 2027 Джону Гальяно

Ірина Маймур 03 серпня 2026
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Інститут костюма Метрополітен-музею анонсував весняну виставку 2027 року «John Galliano: Horizons» («Джон Гальяно: Горизонти»). Вона стане першою масштабною музейною експозицією, що охопить увесь творчий шлях британського дизайнера.

Проєкт відкриється 9 травня 2027 року в головній будівлі The Met на П’ятій авеню в Нью-Йорку й триватиме до 9 січня 2028-го. До експозиції увійдуть одяг, аксесуари, ескізи, тканинні макети, дослідницькі альбоми та архівні матеріали.

Основою стане зібрання робіт Гальяно в Інституті костюма, яке музей називає найбільшою колекцією такого типу у світі. Відвідувачам покажуть речі з дипломної колекції дизайнера 1984 року в Central Saint Martins, ранні роботи для власного бренду, вбрання, створене для Givenchy і Christian Dior, а також проєкти періоду Maison Margiela. Завершить хронологію колекція весна-літо 2024 року.

Експозицію поділять на три частини. Перша — «Орієнтири» — поєднає кар’єру дизайнера з ширшим історичним і культурним контекстом. У цьому розділі музей безпосередньо розгляне антисемітську, расистську й антиазійську поведінку Гальяно у 2010–2011 роках. Вона призвела до його звільнення з Christian Dior та однойменного бренду, а також до обвинувального вироку паризького суду за публічні образи.

Куратори також розкажуть про лікування дизайнера від залежності та його подальше публічне визнання відповідальності за власні дії. У The Met наголошують, що не подаватимуть цю історію як звичайний сюжет про падіння й спокуту. Натомість музей порушить питання, як мистецькі досягнення співвідносяться з етичною відповідальністю їхнього автора.

Друга частина — «Горизонти» — дослідить джерела натхнення Гальяно: історію, географію, мистецтво, оповідь і перформанс. Третя, «Атлас трансформації», покаже його робочий процес — від зібраних образів та ескізів до примірок, макетів і готового вбрання.

Куратором проєкту стане очільник Інституту костюма Ендрю Болтон. За його словами, експозиція розглядатиме моду як форму картографії та простежить, як образи перетворюються на ідеї, матеріали й зрештою на емоції.

Гальяно стане третім дизайнером, якому Інститут костюма присвятив персональну виставку за його життя. Раніше такі проєкти проводили для Іва Сен-Лорана у 1983 році та Рей Кавакубо у 2017-му.

Відкриття весняної виставки Інституту костюма традиційно відзначать благодійним балом Met Gala, який відбудеться навесні 2027 року. Дрескод, співголів вечора та склад організаційного комітету поки що не оголосили.

Фото: FRANCOIS GUILLOT / AFP
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