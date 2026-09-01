Вид найважчого папуги у світі, що під загрозою зникнення, вперше за 75 років почав помітно відновлюватись

Популяція какапо — найважчого папуги у світі — вперше приблизно за 75 років перевищила 300 особин. Після рекордного сезону розмноження до неї додалося 90 пташенят, і загальна чисельність виду зросла до 325. Про це повідомляє The Guardian.

Какапо — єдині у світі нічні папуги, які не вміють літати. Колись вони були поширені по всій Новій Зеландії, однак після появи завезених хижаків, зокрема котів і горностаїв, опинилися на межі зникнення.

Програму відновлення виду запустили 1995 року, коли залишалася лише 51 особина. Нині какапо мешкають у трьох популяціях на островах біля Південного острова Нової Зеландії, де немає хижаків.

Папуги розмножуються лише раз на два-чотири роки — коли місцеві дерева ріму дають особливо багато плодів. Цього року після чотирирічної перерви рясний урожай спричинив рекордний сезон розмноження.

«На початку програми відновлення нам знадобилося 16 років, щоб отримати стільки пташенят», — зазначила керівниця програми з відновлення какапо Дейдре Верко.

Какапо можуть важити до чотирьох кілограмів і, за оцінками, жити 60–80 років. Вони також відомі незвичним шлюбним ритуалом: самці видають глибокий гулкий звук, який може поширюватися на відстань до п’яти кілометрів.

Самки зазвичай відкладають від одного до чотирьох яєць і самостійно доглядають за потомством. У віці близько 150 днів пташенят вважають достатньо самостійними, щоб офіційно зарахувати до загальної популяції.

За прогнозами фахівців, наступний сезон розмноження какапо може розпочатися вже 2028 року.

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