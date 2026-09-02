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У Києві перенесли осінній фестиваль «Книжкова країна. Загадкова» на наступний рік

Іван Назаренко 02 вересня 2026
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Організатори книжкового фестивалю «Книжкова країна. Загадкова» перенесли захід, який мав відбутися на ВДНГ у Києві з 17 до 20 вересня. Причиною назвали безпекову ситуацію в столиці.

Тепер фестиваль планують провести у квітні 2027 року, але конкретної дати поки що не оголосили. На території мав працювати книжковий ярмарок, а також відбуватися зустрічі з авторами, презентації нових видань, публічні розмови та інші заходи. Організатори пообіцяли, що до весняного проведення розширять програму.

«Книжкову країну» на ВДНГ проводять із 2024 року. За п’ять попередніх сезонів фестиваль відвідали понад 270 тисяч людей. Весняний захід 2026 року зібрав понад 71 тисячу гостей: за чотири дні там відбулося більш як 500 подій за участі близько 200 видавництв, книгарень, незалежних авторів і благодійних організацій.

Цьогорічний осінній фестиваль мав тему «Загадкова». Його планували присвятити книжкам, які пробуджують уяву та дають можливість ненадовго відволіктися від реальності. У програмі мали бути історії про магію, збіги, кохання та внутрішню силу людини.

Також на фестивалі мала відбутися Премія книжкових блогерів. Цього року читачі обирали б найбільш обговорювану перекладну книгу.

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