У Нью-Йорку школярам до 8 класу заборонили користуватися ШІ

У державних школах Нью-Йорка запровадили річний мораторій на використання генеративного штучного інтелекту учнями до восьмого класу. Нові правила стосуватимуться близько 600 тисяч дітей, пише Reuters.

За словами мера Нью-Йорка Зохрана Мамдані, школи також припинять використовувати близько 40 освітніх інструментів на основі ШІ, які нині застосовують у класах.

Обмеження не буде повним для всіх школярів. Учні старших класів зможуть користуватися перевіреними ШІ-інструментами в окремих випадках — зокрема під час навчання грамотності у сфері ШІ та підготовки до майбутньої професії.

Для вчителів технологія також залишиться доступною. Вони зможуть використовувати ШІ для планування уроків, складання розкладів та інших допоміжних завдань. Водночас педагогам не дозволятимуть покладатися на штучний інтелект під час виставлення оцінок та ухвалення важливих рішень щодо учнів.

Винятки передбачені і для допоміжних технологій, необхідних учням з інвалідністю та дітям, які вивчають англійську. Під обмеження також не потрапляють комп’ютерне тестування, електронні книги, програмування та робототехніка.

Мамдані пояснив рішення необхідністю зберегти живу взаємодію дітей із педагогами та однолітками.

«Дітям потрібні вчителі та живе спілкування, щоб навчатися і розвиватися. Їм потрібно розвивати навички разом із однолітками, будувати стосунки з педагогами й самостійно працювати над складними завданнями», — сказав мер.

Reuters називає нову політику найсуворішим на сьогодні обмеженням такого типу серед шкільних округів США. Інші великі округи, зокрема Лос-Анджелес, також переглядають правила використання ШІ в освіті.

Нью-Йорк уже обмежував нову технологію в школах. Невдовзі після запуску ChatGPT у 2022 році доступ до чат-бота тимчасово заборонили в державних школах міста. Згодом обмеження скасували, а школи почали впроваджувати власні освітні інструменти на основі ШІ.

Разом із новими правилами щодо ШІ Нью-Йорк обмежує і час, який молодші школярі проводять за персональними пристроями. Для наймолодших учнів індивідуальне використання ґаджетів на уроках заборонять, а для учнів 3–8 класів рекомендуватимуть часові ліміти.