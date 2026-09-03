Джордж Лукас відкрив у Лос-Анджелесі музей наративного мистецтва, який будував 17 років

Творець «Зоряних війн» Джордж Лукас представив у Лос-Анджелесі Lucas Museum of Narrative Art — масштабний музей, присвячений візуальному сторителінгу, над яким він разом із дружиною Меллоді Гобсон працював 17 років. Для публіки музей відкриється 22 вересня, пише Variety.

«Я звик робити неможливе. Мене захоплює робити те, про що люди кажуть, що цього не можна зробити», — сказав Лукас під час презентації.

Музей площею близько 28 тисяч квадратних метрів розташований поруч із Меморіальним колізеєм Лос-Анджелеса. Будівля, спроєктована китайським архітектором Ма Янсуном, нагадує космічний корабель, а всередині облаштовано понад 30 галерей.

Основою експозиції стала особиста колекція Лукаса. У музеї представлені картини Нормана Роквелла, Фріди Кало, Дієго Рівери та Максфілда Перріша, а також фотографії, комікси, західне мистецтво та скульптури. Окремі зали присвячені історії наративного мистецтва — від Ренесансу до сучасності.

Велику частину експозиції займають кінематографічні артефакти. Відвідувачі зможуть побачити оригінальні костюми та реквізит із «Зоряних війн», зокрема костюми Дарта Вейдера та Мейса Вінду, мотоцикл генерала Ґрівуса, імперський спідер, транспорт Енакіна Скайвокера, баржу Джабби Гатта, а також андроїдів R2-D2 і C-3PO.

Окрім «Зоряних війн», у музеї представлені артефакти з інших фільмів: костюм Бетмена з «Темного лицаря» та «Темний лицар повертається», статуя Індіани Джонса, оригінальний костюм Боягузливого Лева з «Чарівника країни Оз» 1939 року та ілюстрація про Конана-варвара.

Лукас пояснив концепцію музею інтересом до мистецтва, яке допомагає розповідати історії. За його словами, ілюстрації можуть перетворювати вигадані міфи на щось реальне для глядача, а поєднання зображень та історій формує культуру й суспільство.