HBO показала новий трейлер серіалу про Гаррі Поттера

HBO випустила новий трейлер серіалу «Гаррі Поттер», який стане новою екранізацією книг Джоан Ролінґ. У відео показали Гаррі, Рона та Герміону, їхнє прибуття до Гоґвортсу, розподіл по факультетах та перші пригоди у школі магії, пише Variety.

Головного героя грає Домінік Маклафлін, який перейняв роль Гаррі Поттера після Деніела Редкліффа. Рона Візлі та Герміону Ґрейнджер зіграли Алластер Стаут і Арабелла Стентон.

У трейлері трійця знайомиться з викладачами Гоґвортсу, зокрема Альбусом Дамблдором, Северусом Снейпом, Мінервою Макґонеґелл та Геґрідом. Також показали уроки зіллєваріння та гербалогії, першу гру в квідич, знайомство з таємницею філософського каменя та кілька ключових сцен із першої книги.

Гаррі, Рон і Герміона стикаються з гірським тролем у туалеті Гоґвортсу, грають у чарівні шахи, використовують мантію-невидимку та знаходять Дзеркало Яцрес.

HBO планує екранізувати всі сім книг Ролінґ у форматі семи сезонів. Перший складатиметься з восьми епізодів і розповідатиме історію з «Гаррі Поттера і філософського каменя». Прем'єра запланована на Різдво 2026 року. У травні HBO вже продовжила серіал на другий сезон, присвячений «Таємній кімнаті».

Серед акторів також Джон Літґоу в ролі Дамблдора, Джанет МакТір — Макґонеґел, Паапа Ессієду — Снейпа та Нік Фрост — Геґріда. Драко Мелфоя зіграє Локс Пратт, Невіла Лонґботома — Рорі Вілмот, а Джіні Візлі — Ґрейсі Кокрейн. Також нещодавно до акторського складу приєдналася зірка «Гри престолів» Кіт Герінґтон — він зіграє викладача захисту від темних мистецтв Ґільдероя Локарта.