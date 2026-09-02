У Лондоні показали картину Черчилля, яка під час Другої світової опинилася у нацистського колаборанта

У лондонському музеї Зібрання Воллеса виставили пейзаж Вінстона Черчилля, який зник під час Другої світової війни, а згодом опинився у паризького артдилера Мартена Фабіані, якого звинувачували у співпраці з нацистами. Історія картини «La Dragonnière, Cap Martin» досі залишається не до кінця з'ясованою, пише The Art Newspaper.

Черчилль написав цей пейзаж у 1937 році під час відпочинку на Французькій Рив'єрі. На картині зображена вілла La Dragonnière в містечку Кап-Мартен неподалік Монако, де Черчилль гостював у родини аристократа Рене д'Естанвіля. Наприкінці візиту політик подарував йому картину.

Через три роки Францію окупувала нацистська Німеччина, після чого слід роботи загубився. За однією з версій родина д'Естанвіля передала її знайомому на зберігання, але той помер, а картина зрештою опинилася у Парижі. Інша версія пов'язана з Монако, куди полотно нібито вивезли через кордон.

У будь-якому разі під час війни або невдовзі після неї пейзаж опинився у Мартена Фабіані — паризького дилера, якого звинувачували у співпраці з німецькими окупантами. Він мав зв'язки з Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg — нацистською організацією, яка, зокрема, займалася пограбуванням мистецтва єврейських власників на окупованих територіях.

У січні 1945 року, вже після визволення Парижа, картина опинилася на виставці в галереї Фабіані. Там її побачив Пабло Пікассо. За словами організаторів виставки, він високо оцінив роботу Черчилля і сказав, що той міг би стати професійним художником, якби не мав інших справ.

Фабіані тоді заявляв, що під час окупації картину хотів придбати високопоставлений німецький офіцер і навіть пропонував обміняти її на роботу Адольфа Гітлера. Дилер стверджував, що відмовився, оскільки не хотів, щоб картина Черчилля потрапила до німців.

Після війни Фабіані заарештували за звинуваченнями у продажу творів мистецтва на користь німецьких окупантів. Французька влада конфіскувала його колекцію, зокрема й картину Черчилля.

У 1961 році картина з'явилася на аукціоні Sotheby's у Лондоні. Її випадково побачила Анн-Марі Оппенгайм, донька Рене д'Естанвіля. Вона придбала роботу за £500 і повернула її родині.

У наступні десятиліття вартість картини суттєво зросла. У 1966 році її продали за £2000, а в 2018-му на Sotheby's вона пішла з молотка вже за £358 тисяч. Нині робота належить міжнародному приватному колекціонеру.

«La Dragonnière, Cap Martin» представлена на виставці «Winston Churchill: The Painter», яка триватиме у Зібранні Воллеса до 29 листопада. Директор музею Ксав'є Бре вважає її найкращою роботою експозиції та сподівається, що історія картини допоможе знайти додаткові відомості про її загадкове переміщення під час війни.