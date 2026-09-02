В Україні запровадять два рівні повітряної тривоги — жовтий і червоний

В Україні планують змінити систему повітряних тривог і запровадити два рівні загрози — жовтий та червоний. Також у Києві переглянуть роботу метро під час атак і скоротять комендантську годину. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, зміни готують у відповідь на нову тактику Росії, яка дедалі частіше використовує дрони для тривалих атак на міста та виснаження цивільного життя й економічної активності.

«Головна мета цих змін — дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку», — заявив Зеленський.

Жовтий рівень базово оголошуватимуть під час нальотів російських дронів. Червоний — у разі ракетної небезпеки, зокрема загрози балістичних ударів, а також під час масованих атак. Для різних рівнів планують запровадити окремі звукові сигнали.

Під час жовтого рівня державним установам, бізнесу та частині інших об’єктів можуть дозволити продовжувати роботу. Конкретні критерії мають визначити уряд, місцева влада, військові, МВС і ДСНС.

Окремі зміни передбачено для Києва. Під час жовтого рівня загрози Сирецько-Печерська лінія метро має працювати повністю. Також у місті збільшать кількість наземного транспорту, щоб дублювати ділянку Святошинсько-Броварської лінії між станціями «Лісова» та «Дніпро», яка зупиняється під час тривог.

Водночас повторне ввімкнення сирени під час відбою вже скасували — тепер вона лунає лише на початку повітряної тривоги. Також влада хоче точніше визначати географію тривог, щоб їх оголошували лише в тих районах, де є реальна загроза.

«Буде скорочено й час комендантської години в Києві. Владам інших міст буде запропоновано переглянути межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу», — повідомив президент.

Уряд разом із місцевою владою також має оновити вимоги до розміщення укриттів, зокрема мобільних. Для бізнесу планують підготувати додаткову підтримку, яка допоможе швидше встановлювати модульні укриття та облаштовувати приміщення відповідно до нових вимог безпеки.

Водночас правила роботи шкіл і дитячих садків під час повітряних тривог змінювати не планують.

Нові алгоритми реагування на повітряні загрози переглядатимуть щотижня спільно з урядом, місцевою владою, військовими та бізнесом.

Раніше повідомлялося, що 2 вересня російський безпілотник вдарив по Національному університету харчових технологій (НУХТ) у Києві під час занять. Будівлі вишу пошкоджені, однак серед студентів і викладачів постраждалих немає.

Нагадаємо, Міністерство культури України готує пакет підтримки книжкової галузі після серії російських атак на видавництва, друкарні та книжкові склади. Уперше з 2022 року планують відновити державну програму поповнення бібліотечних фондів, а для малих видавництв — запустити швидкі гранти.