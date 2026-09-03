«Щось йому зле»: у Полтаві відкрили перший в Україні пам’ятник Шекспіру — у соцмережах його вже висміюють

У Полтаві відкрили перший в Україні пам’ятник англійському драматургові Вільяму Шекспіру. Монумент встановили в Ботанічному саду Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, повідомляє місцевий телеканал ІРТ ПОЛТАВА.

Автором монумента став скульптор Ярослав Шкарупа. Достеменно невідомо, який вигляд насправді мав драматург, тому для роботи Шкарупа використав п’ять ескізів із його зображеннями.

На створення скульптури, за словами Шкарупи, пішло сім днів. Він також розповів, що зазвичай працює над декоративними скульптурами, але робота над зображеннями людей йому подобається більше.

«Зараз більшість замовлень на мультяшні скульптури, на клумби всякі, гномики, слоники, але воно вже набридло. А от над людьми — це реально в кайф. Але хотілось би зробити його у повний зріст», — поділився скульптор.

Однак зовнішній вигляд пам’ятника викликав неоднозначну реакцію в соцмережах. Після публікації репортажу користувачі почали активно обговорювати скульптуру, причому багато коментарів були глузливими.

«Краще б ви ліпили слоників, гномиків. За що ж ви так Шекспіра, що ж він так перед вами завинив? І взагалі, навіщо він вам у Полтаві? Нагадує підгруддя Леніна», — написав один із користувачів.

В одному з коментарів пам’ятник описали словами «Щось йому зле». Інший користувач відповів: «Кому в Полтаві добре?».