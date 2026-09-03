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У Китаї відкрили музей сучасного мистецтва з 12 павільйонами під одним дахом

Ірина Маймур 03 вересня 2026
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У Китаї відкрили музей сучасного мистецтва з 12 павільйонами під одним дахом

У китайському місті Сучжоу відкрили Музей сучасного мистецтва (Suzhou Museum of Contemporary Art), спроєктований архітектурним бюро Bjarke Ingels Group (BIG). Комплекс площею 60 тисяч м² розташований на березі озера Цзіньцзі та складається з 12 павільйонів, пише Designboom.

Замість однієї великої будівлі архітектори створили своєрідне музейне містечко. Між павільйонами розташували сади, доріжки і громадські простори, а різні частини комплексу з’єднали мостами та тунелями. Завдяки цьому відвідувачі можуть самі обирати маршрут між виставковими залами.

Під час проєктування BIG надихалася історичними садами Сучжоу. Одним із головних образів став традиційний китайський критий коридор «lang». У музеї його переосмислили як довгий маршрут, що проходить через весь комплекс і з’єднує галереї, сади та місця для відпочинку.

Музей розташований між міською забудовою та озером. За задумом архітекторів, він не має перекривати шлях до води: через територію комплексу можна пройти від міста до набережної.

Усі 12 павільйонів об’єднує один стрічкоподібний дах. З висоти він утворює петлеподібний контур, який у BIG порівнюють із нескінченним вузлом. Партнерка бюро Кетрін Хуан також побачила в його формі схожість із традиційними китайськими візерунками, вирізаними з паперу.

Поруч із музеєм розташоване колесо огляду, тому дах комплексу добре видно згори. Саме через це засновник BIG, данський архітектор Б’ярке Інгельс називає його «п’ятим фасадом» будівлі.

На рівні землі музей має зовсім інший вигляд: відвідувач рухається між галереями, садами, відкритими просторами й водою. Павільйони можна використовувати по-різному залежно від виставок і публічної програми.

Suzhou Museum of Contemporary Art став першим завершеним художнім музеєм у портфоліо BIG.

На момент відкриття тут працює виставка Materialism, присвячена матеріалам, які бюро використовує у своїх архітектурних проєктах. У програмі музею також є виставка Пікассо та великий огляд сучасного китайського мистецтва.

Зображення на обкладинці: BIG
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