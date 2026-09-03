У Британії вперше досліджуватимуть портрет родини Томаса Мора на очах у відвідувачів

У Великій Британії вперше проведуть наукове дослідження історичної картини на очах у відвідувачів. Ідеться про портрет родини Томаса Мора — автора книги «Утопія» і лорда-канцлера короля Генріха VIII, якого стратили за відмову підтримати анулювання шлюбу монарха з Катериною Арагонською, пише The Guardian.

Дослідження розпочнеться 3 вересня в маєтку Ностелл у Західному Йоркширі. Відвідувачі зможуть спостерігати за роботою фахівців та сучасним обладнанням, яке зазвичай використовують у закритих лабораторіях.

Проєкт проводить Інститут Гамільтона Керра при Музеї Фіцвільяма Кембриджського університету. Дослідження триватиме вісім днів. Серед іншого, фахівці вперше у Великій Британії публічно використають макрорентгенофлуоресцентне сканування — технологію, яка дає змогу досліджувати склад фарб і побачити приховані шари картини.

Науковці хочуть з’ясувати, чи є під живописом підготовчий рисунок, а також виявити пізніші зміни та спробувати визначити, коли їх внесли.

Полотно має приблизно 2,5 на 3,4 метра і зображує три покоління родини Мора в їхньому будинку в лондонському Челсі. На картині можна побачити самого Томаса Мора, його родичів, домашніх тварин, книжки та музичні інструменти.

Зображення: Rowland Lockey after Hans Holbein the Younger / Wikimedia Commons

Оригінал написав німецький художник Ганс Гольбейн Молодший, який вважається одним із найважливіших митців, що працювали в Англії XVI століття. Мор познайомився з ним через їхнього спільного друга — гуманіста Еразма Роттердамського.

Оригінальну картину знищила пожежа у 1752 році. Водночас зберігся підготовчий рисунок, який нині перебуває в Базелі, а також відомо про п’ять копій полотна.

Версію з Ностеллу вважають найбільш точною копією оригіналу Гольбейна. Вона також є єдиною копією оригінального розміру, що збереглася до наших днів.

Мистецтвознавець Рой Стронг називав оригінал одним із найвидатніших та найбільш новаторських творів Гольбейна англійського періоду. Куратор Ностеллу Саймон Маккормак вважає його одним із перших сімейних портретів у домашньому інтер’єрі в історії британського мистецтва.

Картина також містить багато символів. Наприклад, прив’язана мавпа поруч із другою дружиною Мора Алісою може символізувати дисципліну та її здатність керувати домашнім господарством. Книжки підкреслюють освіченість родини, а трипелюсткові іриси пов’язують із вірою, відвагою та мудрістю.

Через масштаб картини її довгий час було складно виставляти. Протягом більшої частини XVIII століття вона залишалася у пакувальному ящику, оскільки не проходила через двері будівлі.

Тепер дослідники сподіваються не лише краще зрозуміти техніку створення портрета, а й перевірити пов’язані з ним припущення. Зокрема, досі немає абсолютної впевненості, хто саме створив копію, що зберігається в Ностеллі.

За словами Маккормака, команда хоче показати відвідувачам процес дослідження культурної спадщини, який зазвичай залишається за лаштунками. Формат проєкту частково натхненний реставрацією «Нічної варти» Рембрандта в амстердамському Рейксмузеї, яку також проводили публічно.