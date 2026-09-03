Автопортрет Рембрандта повернули до Готи через 80 років після незаконного вивезення

Автопортрет Рембрандта вперше за 80 років повернеться до німецького міста Готи, звідки його незаконно вивезли після Другої світової війни. Картина тимчасово приїде з Мюнхена на виставку в Герцогському музеї замку Фріденштайн. Про це повідомляє The Art Newspaper.

Ідеться про «Юнацький автопортрет» 1629 року, на якому 24-річний Рембрандт зображений із розкуйовдженим волоссям у затемненому інтер’єрі.

Робота стане центральним експонатом виставки «Рембрандт 1632: Створення бренду», яка триватиме з 5 вересня до 6 грудня. Загалом на ній покажуть 11 картин художника.

Автопортрет придбав герцог Ернст II Саксен-Гота-Альтенбурзький не пізніше 1803 року. Від 1842-го картина зберігалася у замку Фріденштайн у Готі.

Під час Другої світової її перевезли в безпечніше місце, а після війни повернули до музею. Однак 1946 року герцогська родина таємно вивезла роботу з Готи до Кобурга — без погодження з тодішнім керівництвом музею та мистецького фонду.

Ймовірно, це зробили через страх перед радянськими трофейними бригадами, які вивозили твори мистецтва з окупованої частини Німеччини до СРСР. Кобург тоді перебував в американській зоні окупації.

Спочатку переміщення, ймовірно, задумували як тимчасове. Але 1954 року герцогська родина продала картину Баварським державним зібранням живопису за 75 тисяч німецьких марок. Відтоді автопортрет Рембрандта зберігається у Старій пінакотеці в Мюнхені.

У Готі й досі вважають, що роботу вивезли незаконно. Водночас юридично домогтися її повернення майже неможливо: за німецьким законодавством право вимагати повернення такого майна спливає через 30 років. У випадку цього автопортрета строк завершився ще 1976 року — коли Гота була у Східній Німеччині, а Мюнхен у Західній.

Тимчасове повернення картини вдалося організувати після переговорів між владою Готи та Баварії.

У Герцогському музеї зазначили, що вдячні Мюнхенській пінакотеці за позику, але питання обставин, за яких автопортрет свого часу залишив Готу, досі залишається відкритим.

Після 80-річної перерви роботу Рембрандта знову покажуть у палаці, де вона висіла ще з середини XIX століття.

Нагадаємо, у Великій Британії вперше проведуть наукове дослідження історичної картини на очах у відвідувачів. Ідеться про портрет родини Томаса Мора — автора книги «Утопія» і лорда-канцлера короля Генріха VIII, якого стратили за відмову підтримати анулювання шлюбу монарха з Катериною Арагонською.

Також повідомлялося, що у лондонському музеї Зібрання Воллеса виставили пейзаж Вінстона Черчилля, що зник під час Другої світової війни, а згодом опинився у паризького артдилера Мартена Фабіані, якого звинувачували у співпраці з нацистами. Історія картини «La Dragonnière, Cap Martin» досі залишається не до кінця з’ясованою.