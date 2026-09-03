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Автопортрет Рембрандта повернули до Готи через 80 років після незаконного вивезення

Кирило Шостак 03 вересня 2026
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Автопортрет Рембрандта вперше за 80 років повернеться до німецького міста Готи, звідки його незаконно вивезли після Другої світової війни. Картина тимчасово приїде з Мюнхена на виставку в Герцогському музеї замку Фріденштайн. Про це повідомляє The Art Newspaper.

Ідеться про «Юнацький автопортрет» 1629 року, на якому 24-річний Рембрандт зображений із розкуйовдженим волоссям у затемненому інтер’єрі.

Робота стане центральним експонатом виставки «Рембрандт 1632: Створення бренду», яка триватиме з 5 вересня до 6 грудня. Загалом на ній покажуть 11 картин художника.

Автопортрет придбав герцог Ернст II Саксен-Гота-Альтенбурзький не пізніше 1803 року. Від 1842-го картина зберігалася у замку Фріденштайн у Готі.

Під час Другої світової її перевезли в безпечніше місце, а після війни повернули до музею. Однак 1946 року герцогська родина таємно вивезла роботу з Готи до Кобурга — без погодження з тодішнім керівництвом музею та мистецького фонду.

Ймовірно, це зробили через страх перед радянськими трофейними бригадами, які вивозили твори мистецтва з окупованої частини Німеччини до СРСР. Кобург тоді перебував в американській зоні окупації.

Спочатку переміщення, ймовірно, задумували як тимчасове. Але 1954 року герцогська родина продала картину Баварським державним зібранням живопису за 75 тисяч німецьких марок. Відтоді автопортрет Рембрандта зберігається у Старій пінакотеці в Мюнхені.

У Готі й досі вважають, що роботу вивезли незаконно. Водночас юридично домогтися її повернення майже неможливо: за німецьким законодавством право вимагати повернення такого майна спливає через 30 років. У випадку цього автопортрета строк завершився ще 1976 року — коли Гота була у Східній Німеччині, а Мюнхен у Західній.

Тимчасове повернення картини вдалося організувати після переговорів між владою Готи та Баварії.

У Герцогському музеї зазначили, що вдячні Мюнхенській пінакотеці за позику, але питання обставин, за яких автопортрет свого часу залишив Готу, досі залишається відкритим.

Після 80-річної перерви роботу Рембрандта знову покажуть у палаці, де вона висіла ще з середини XIX століття.

Нагадаємо, у Великій Британії вперше проведуть наукове дослідження історичної картини на очах у відвідувачів. Ідеться про портрет родини Томаса Мора — автора книги «Утопія» і лорда-канцлера короля Генріха VIII, якого стратили за відмову підтримати анулювання шлюбу монарха з Катериною Арагонською.

Також повідомлялося, що у лондонському музеї Зібрання Воллеса виставили пейзаж Вінстона Черчилля, що зник під час Другої світової війни, а згодом опинився у паризького артдилера Мартена Фабіані, якого звинувачували у співпраці з нацистами. Історія картини «La Dragonnière, Cap Martin» досі залишається не до кінця з’ясованою.

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