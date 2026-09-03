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Трамп з’явився на доларовій монеті — це перше за сто років зображення чинного президента на валюті США

Кирило Шостак 03 вересня 2026
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У США випустили однодоларову монету із зображенням Дональда Трампа. Він став першим за сто років чинним президентом країни, портрет якого з’явився на американських грошах, повідомляє BBC.

Монету випустив Монетний двір США до 250-річчя країни. На аверсі розмістили портрет Трампа та написи «Liberty» і «In God We Trust». У Монетному дворі заявили, що спеціальний випуск має відображати «дух, гордість і спадщину нації» напередодні ювілею.

Монети продавали рулонами по 25 штук за $61 та мішками по 100 штук за $154,50. Уже через кілька годин після старту продажів на сайті Монетного двору вони значилися як відсутні в наявності.

Останнім чинним президентом США, чий портрет з’явився на монеті, був Калвін Кулідж. 1926 року його зобразили на пам’ятній монеті номіналом пів долара до 150-річчя США.

Американське законодавство загалом обмежує використання зображень живих людей на грошах. Зокрема, портрети живих осіб заборонено друкувати на банкнотах. Водночас правила щодо монет мають окремі винятки.

Адміністрація Трампа посилається на закон 2020 року про редизайн колекційних монет. Він забороняє портрети живих людей на реверсі, але прямо не поширює цю заборону на аверс, де й розмістили зображення Трампа.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент також заявляв про плани випустити нову банкноту номіналом $250 із портретом Трампа. Для цього, однак, Конгресу довелося б змінити чинні правила.

Нагадаємо, аеропорт міста Палм-Біч у штаті Флорида офіційно отримав нову назву — Міжнародний аеропорт президента Дональда Джона Трампа. Нова назва стала знаком підтримки президента США, який мешкає у маєтку Мар-а-Лаго неподалік Палм-Біча.

Раніше повідомлялось, що Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа продовжити будівництво нової більної зали на території Білого дому. П’ятьма голосами проти чотирьох суд зупинив дію заборони на надземні роботи, яку раніше підтримали нижчі судові інстанції

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