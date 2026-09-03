Померла американська журналістка й феміністична активістка Глорія Стайнем

У віці 92 років померла американська журналістка, письменниця та феміністична активістка Глорія Стайнем. Вона пішла із життя 2 вересня у своєму будинку в Нью-Йорку в оточенні близьких, пише The Guardian. Причину смерті не повідомляли.

Стайнем була однією з найвідоміших представниць американського феміністичного руху другої половини ХХ століття. Понад пів століття вона виступала за гендерну рівність і репродуктивні права, а також проти домашнього насильства та дискримінації.

Одним із найпомітніших журналістських матеріалів Стайнем стало розслідування 1963 року. Для нього вона на 11 днів влаштувалася під прикриттям офіціанткою Playboy Bunny у клубі Playboy, заснованому Г’ю Гефнером, й описала умови праці жінок у закладі.

Після публікації розслідування Стайнем стало складніше отримувати журналістську роботу: за її словами, редактори почали асоціювати її передусім з образом Playboy Bunny.

У другій половині 1960-х вона дедалі активніше долучалася до руху за права жінок. У журналі New York Стайнем писала про право на аборт і використовувала поняття «репродуктивної свободи».

На початку 1970-х вона стала співзасновницею журналу Ms., який перетворився на одну з головних медійних платформ американського феміністичного руху.

Стайнем виступала проти апартеїду та воєн у В’єтнамі й Перській затоці, підтримувала права ЛГБТК+ і рухи за расову рівність. У 1984 році її заарештували під час протесту проти апартеїду біля посольства Південної Африки у Вашингтоні.

Вона також брала активну участь у політичному житті США: підтримувала президентську кампанію Гілларі Клінтон, критикувала Дональда Трампа та була серед організаторок і спікерок Жіночого маршу у Вашингтоні після інавгурації Трампа у 2017 році.

Водночас Стайнем критикували за деякі її висловлювання. Зокрема, в 1998 році вона опублікувала колонку на захист Білла Клінтона на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях. Через майже 20 років Стайнем заявила, що сьогодні вже не написала б такого тексту.

За життя Стайнем написала дев’ять книжок. У 2013 році президент США Барак Обама нагородив її Президентською медаллю Свободи — найвищою цивільною відзнакою країни.

Незадовго до її смерті видавництво Random House анонсувало нові мемуари Стайнем «An Unexpected Life» («Несподіване життя»), які мають вийти посмертно.

У 2011 році Стайнем казала виданню Observer, що сподівається дожити до ста років: «Треба зробити ще так багато».