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Російська атака на Київщину зруйнувала склад з інсталяцією китайського художника Ай Вейвея

Іван Назаренко 03 вересня 2026
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Склад у Бучанському районі Київської області, де зберігалася інсталяція китайського художника Ай Вейвея «Три досконало пропорційні сфери та військовий камуфляж, пофарбований у біле», зруйнували дві балістичні ракети під час російської атаки 19 липня. Про це Ай Вейвей повідомив в Instagram. Чи пошкоджена сама робота, наразі невідомо.

Інсталяцію представили в Києві у вересні 2025 року в «Павільйоні 13» на території ВДНГ. Проєкт створили спеціально для цієї будівлі, зведеної у 1967 році для презентації досягнень народного господарства Донбасу.

Основою роботи є конструкція з трьох сферичних форм, обгорнутих видозміненими піксельними та камуфляжними військовими сорочками. Поверх них нанесли білу фарбу.

Ай Вейвей поєднав у роботі мотиви різних історичних періодів та ідеологічних систем. Скляна архітектура павільйону контрастувала з темою камуфляжу, війни і прихованого насильства.

Інсталяція стала роздумом про сучасні збройні конфлікти, війну і мир, ідеологічне маскування та історичну пам’ять.

«В умовах нашої доби, отримавши запрошення провести виставку в Києві, столиці країни, охопленої війною, я сподіваюся висловити тут певні ідеї та роздуми через свою творчість», — так Ай Вейвей пояснював задум проєкту.

У червні 2025 року художник приїздив до України. Тоді він, зокрема, побував біля дев’ятиповерхового будинку в Солом’янському районі Києва, зруйнованого російською атакою в ніч проти 17 червня.

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