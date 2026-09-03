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На Zara подали до суду через копіювання дизайну стільців

Кирило Шостак 03 вересня 2026
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Американський меблевий бренд Emeco подав до суду на Zara Home через стільці та барні табурети, які, на думку компанії, копіюють дизайн колекції 20-06, створеної архітектором Норманом Фостером. Про це повідомляє Dezeen.

Позов подали до окружного суду Гамбурга. В Emeco стверджують, що Zara Home «незаконно скопіювала зовнішній вигляд і захищений авторським правом дизайн» їхніх меблів.

Ідеться про стілець і барний табурет із неіржавної сталі Zara Home, які, за версією Emeco, надто схожі на моделі 20-06, випущені у 2006 році.

Колекцію 20-06 Норман Фостер створив як сучасне переосмислення культового Navy Chair 1006, розробленого 1944 року для ВМС США.

Обидві версії мають схожу загальну форму: металеву конструкцію, вигнуте сидіння та мінімалістичний силует. Водночас у меблях Emeco використовують квадратні алюмінієві труби з 80% переробленого матеріалу, тоді як Zara Home виготовляє свої моделі з круглих труб із неіржавної сталі.

В Emeco заявили, що ще до суду просили Zara Home припинити виробництво та компенсувати збитки, але компанія відмовилася. Тепер позивачі вимагають заборонити продаж цих моделей і виплатити компенсацію.

«Ми прагнемо захищати оригінальний дизайн і цілісність творчого та виробничого процесу», — заявив голова ради директорів Emeco Грегг Бухбіндер.

Він також звинуватив великі міжнародні мережі у тому, що вони користуються напрацюваннями менших дизайнерських брендів, не витрачаючи ресурсів на власну розробку.

«По суті, такі компанії, як Emeco, стають безплатними дослідницькими лабораторіями для глобальних мереж», — сказав Бухбіндер.

Zara Home публічно коментувати претензії відмовилася.

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