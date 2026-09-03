На Zara подали до суду через копіювання дизайну стільців

Американський меблевий бренд Emeco подав до суду на Zara Home через стільці та барні табурети, які, на думку компанії, копіюють дизайн колекції 20-06, створеної архітектором Норманом Фостером. Про це повідомляє Dezeen.

Позов подали до окружного суду Гамбурга. В Emeco стверджують, що Zara Home «незаконно скопіювала зовнішній вигляд і захищений авторським правом дизайн» їхніх меблів.

Ідеться про стілець і барний табурет із неіржавної сталі Zara Home, які, за версією Emeco, надто схожі на моделі 20-06, випущені у 2006 році.

Колекцію 20-06 Норман Фостер створив як сучасне переосмислення культового Navy Chair 1006, розробленого 1944 року для ВМС США.

Обидві версії мають схожу загальну форму: металеву конструкцію, вигнуте сидіння та мінімалістичний силует. Водночас у меблях Emeco використовують квадратні алюмінієві труби з 80% переробленого матеріалу, тоді як Zara Home виготовляє свої моделі з круглих труб із неіржавної сталі.

В Emeco заявили, що ще до суду просили Zara Home припинити виробництво та компенсувати збитки, але компанія відмовилася. Тепер позивачі вимагають заборонити продаж цих моделей і виплатити компенсацію.

«Ми прагнемо захищати оригінальний дизайн і цілісність творчого та виробничого процесу», — заявив голова ради директорів Emeco Грегг Бухбіндер.

Він також звинуватив великі міжнародні мережі у тому, що вони користуються напрацюваннями менших дизайнерських брендів, не витрачаючи ресурсів на власну розробку.

«По суті, такі компанії, як Emeco, стають безплатними дослідницькими лабораторіями для глобальних мереж», — сказав Бухбіндер.

Zara Home публічно коментувати претензії відмовилася.