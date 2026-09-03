Першу PlayStation відтворили у LEGO — набір складається з 1911 деталей

LEGO та PlayStation створили спільний набір, присвячений першій консолі PlayStation. Він складається з 1911 деталей, а зібрана модель майже повторює розміри приставки 1994 року — її ширина становить 26 сантиметрів.

До набору також входить копія першого контролера PlayStation, яку можна під’єднати до консолі. Кнопки Power та Open мають функціональні механізми.

Всередині моделі заховали деталі з відсиланнями до історії PlayStation. Крім того, набір містить дві знімні діорами за мотивами ігор Gran Turismo та Ape Escape, що виходили для першої PlayStation.

Діорама Gran Turismo відтворює гоночну трасу з мініатюрними автомобілями. У сцені з Ape Escape зобразили острів із мавпою, на шоломі якої можна змінювати синій елемент на червоний. Обидві діорами можна від’єднати від консолі та виставити окремо.

Продаж набору стартує 1 жовтня 2026 року на PlayStation Direct у США, Великій Британії та в низці країн Європи. Того ж дня ранній доступ до нього отримають учасники програми LEGO Insiders.

З 4 жовтня набір з’явиться у вільному продажу на сайті та у фірмових магазинах LEGO. Рекомендована ціна становить $179,99 у США та €159,99 у Європі.