Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Режисер Нейтан Філдер представив трейлер таємного документального фільму про шахрайку Елізабет Голмс

Іван Назаренко 07 вересня 2026
251

Режисер Нейтан Філдер роками таємно працював над документальним фільмом про засновницю компанії Theranos Елізабет Голмс. Він навіть відвідував її у в'язниці. Тепер стрічка несподівано дебютувала на кінофестивалі в Теллурайді, пише Variety.

Голмс заснувала Theranos в 2003-му у віці 19 років. Компанія обіцяла революціонізувати аналізи крові за допомогою технології, що нібито дозволяла проводити сотні тестів із краплі крові. На піку ринкової вартості Theranos оцінювали у $10 мільярдів.

Після журналістського розслідування у 2015 році з'ясувалося, що такої технології насправді не існує. У 2022 році Голмс засудили до майже 13 років ув'язнення за шахрайство з інвесторами.

Фільм отримав назву «You Can See Everything». Його режисерами стали Філдер, відомий за серіалами «Нейтан допоможе» та «Репетиція», і документаліст Ленс Оппенгайм.

За сюжетом, за 34 дні до початку ув'язнення Голмс запрошує знімальну групу документувати її життя. Спочатку це мало бути спостереження за підприємницею, засудженою за шахрайство, але зйомки перетворюються на трирічний експеримент.

«Я нічого від вас не приховую», — каже Голмс режисеру в трейлері. Коли він запитує, чи вона зараз справжня, вона відповідає, що завжди говорить щиро.

«You Can See Everything» став проєктом студії A24. Після фестивальної прем'єри стрічку планують випустити в кінотеатрах у жовтні.

Мітки
Новини
Читайте також
У Лондоні покинуту баржу перетворили на мандрівну лазню Сестра Доллі Партон закликала не створювати ШІ-контент про співачку після її смерті Ірина Данилевська залишила посаду директорки Ukrainian Fashion Week — хто став новим CEO У Києві змінюють комендантську годину: новий графік почне діяти 10 вересня
«Дау» у Венеції: за що критикують скандальні фільми Іллі Хржановського? 07 вересня 2026 Київські замальовки. Випуск 53 06 вересня 2026 Офіційно найкращий почин Ірландії 05 вересня 2026 Мауріціо Каттелан чи Віталій Кличко: як добре ви тямите в міському мистецтві? 05 вересня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок вересня 03 вересня 2026 Нові «Кульгаві коні», «Джентльмени» та «Американська історія жахів»: 13 серіалів вересня 02 вересня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку