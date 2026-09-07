Режисер Нейтан Філдер представив трейлер таємного документального фільму про шахрайку Елізабет Голмс

Режисер Нейтан Філдер роками таємно працював над документальним фільмом про засновницю компанії Theranos Елізабет Голмс. Він навіть відвідував її у в'язниці. Тепер стрічка несподівано дебютувала на кінофестивалі в Теллурайді, пише Variety.

Голмс заснувала Theranos в 2003-му у віці 19 років. Компанія обіцяла революціонізувати аналізи крові за допомогою технології, що нібито дозволяла проводити сотні тестів із краплі крові. На піку ринкової вартості Theranos оцінювали у $10 мільярдів.

Після журналістського розслідування у 2015 році з'ясувалося, що такої технології насправді не існує. У 2022 році Голмс засудили до майже 13 років ув'язнення за шахрайство з інвесторами.

Фільм отримав назву «You Can See Everything». Його режисерами стали Філдер, відомий за серіалами «Нейтан допоможе» та «Репетиція», і документаліст Ленс Оппенгайм.

За сюжетом, за 34 дні до початку ув'язнення Голмс запрошує знімальну групу документувати її життя. Спочатку це мало бути спостереження за підприємницею, засудженою за шахрайство, але зйомки перетворюються на трирічний експеримент.

«Я нічого від вас не приховую», — каже Голмс режисеру в трейлері. Коли він запитує, чи вона зараз справжня, вона відповідає, що завжди говорить щиро.

«You Can See Everything» став проєктом студії A24. Після фестивальної прем'єри стрічку планують випустити в кінотеатрах у жовтні.