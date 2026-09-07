Шоу Bad Bunny на Супербоулі отримало сім «Еммі» — це новий рекорд премії

Пуерториканський музикант Bad Bunny став одним із головних переможців Creative Arts Emmy Awards, отримавши сім премій «Еммі» за шоу під час перерви Супербоулу. Нагороди вручили в Лос-Анджелесі напередодні основної церемонії, яка відбудеться 14 вересня, пише Euronews.

Шоу під назвою «The Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Starring Bad Bunny» ще до церемонії встановило рекорд за кількістю номінацій. У липні його висунули на дев'ять нагород — найбільше для шоу під час перерви Супербоулу за всю історію премії.

Зрештою виступ отримав сім статуеток, встановивши ще один рекорд — це найбільша кількість «Еммі», яку здобув один виступ під час перерви Супербоулу. Серед нагород — премії за музичну режисуру, хореографію, режисуру вар'єте-спецвипуску, технічну режисуру, світловий дизайн і звук.

Музичним режисером шоу став бразилець Мігель Гандельман, а за хореографію відповідали Charm La'Donna та Каріна Ортіс. Режисер Хеміш Гамільтон отримав свою третю «Еммі» за режисуру вар'єте-спецвипуску за останні чотири роки. Раніше він перемагав за шоу Ріанни у 2023 році та церемонію «Оскар» у 2024-му.

Під час виступу на Супербоулі Bad Bunny використав найбільшу телевізійну сцену США, щоб наголосити на ідеї Америки як єдиного континенту, а не назви, яку використовують лише щодо Сполучених Штатів.

Шоу завершилося появою футбольного м'яча з написом «Together we're America» («Разом ми — Америка»). Після цього на сцені з'явилися прапори та назви країн регіону — від Канади до Чилі.

Цього року Bad Bunny вже отримував «Греммі» та Latin Grammy. Крім того, «Еммі» відзначила його роботу ведучого «Saturday Night Live»: випуск шоу, який він провів наприкінці 2025 року, переміг у категорії за грим для вар'єте-, документальних і реаліті-програм.

Основна церемонія 78-ї премії «Еммі» відбудеться 14 вересня в Peacock Theater у Лос-Анджелесі. Її ведучою стане акторка Маріска Харгітей.