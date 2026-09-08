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Київська прокуратура вимагає через суд захистити від руйнування пам’ятку архітектури в Пущі-Водиці

Іван Назаренко 08 вересня 2026
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Оболонська окружна прокуратура міста Києва звернулася до суду, щоб зобов’язати власника пам’ятки архітектури в Пущі-Водиці укласти охоронний договір. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Будинок житловий», який у 2014 році внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури місцевого значення, є зразком дерев’яної дачної забудови початку ХХ століття. Він зберіг початкове планування та архітектурні особливості й поєднує елементи неоренесансу та неокласицизму.

Нині будівля перебуває в занедбаному стані та потребує ремонту. За даними прокуратури, приватне товариство, якому належить пам’ятка, ухиляється від укладення охоронного договору. Це суперечить законодавству про охорону культурної спадщини та створює ризики для подальшого збереження будівлі.

Прокуратура просить суд зобов’язати власника виконати вимоги законодавства та належним чином оформити охорону пам’ятки. Київський окружний адміністративний суд уже відкрив провадження за позовом.

Фото: Київська міська прокуратура
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