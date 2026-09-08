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У Єгипті знайшли 4500-річну гробницю з похованням високопоставленого чиновника та кольоровими рельєфами

Іван Назаренко 08 вересня 2026
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Іспансько-єгипетська археологічна експедиція виявила в некрополі Саккара гробницю кінця V династії Стародавнього Єгипту. Її спорудили приблизно 4500 років тому для високопоставленого чиновника Юнміна та його батька Іті, пише Euronews.

Розкопки проводила команда під керівництвом єгиптолога Жозепа Сервельо з Автономного університету Барселони спільно з Вищою радою старожитностей Єгипту. Гробниця розташована в некрополі Марієтт на півночі Саккари, на південний захід від Каїра.

Це незвичайна мастаба — давньоєгипетська прямокутна гробниця з плоским дахом. Вона має дві поховальні каплиці, присвячені Юнміну та його батькові Іті.

Цінність знахідці надає стан збереження декору. На стінах виявили рельєфи із зображеннями сільськогосподарських робіт, процесій із дарами, ослів та інших тварин. Багато сцен досі зберігають оригінальні кольори.

У гробниці також знайшли добре збережений архітрав — горизонтальну конструкцію над входом — і поховальні тексти, зміст яких відповідає посадам та статусу власників.

За словами археологів, подвійна гробниця може свідчити про соціальне піднесення Юнміна. Його батько Іті був чиновником нижчого рангу в провінції, тоді як сам Юнмін згодом отримав високу посаду в головній адміністрації.

Дослідники припускають, що Юнмін вирішив поховати батька поруч із собою, попри різницю в їхньому статусі.

Район, де знайшли гробницю, відомий археологам ще з XIX століття, коли там проводив розкопки французький єгиптолог Огюст Марієтт. Водночас цю частину некрополя досі детально не досліджували.

Під час дослідження археологи реконструювали планування некрополя. Поруч також знайшли ознаки ще двох потенційних гробниць, які планують дослідити під час наступних сезонів розкопок.

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