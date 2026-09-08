Міжнародний фонд допоможе зберегти кіноархів «Довженко-Центру» в Києві

Міжнародний альянс із захисту культурної спадщини ALIPH допоможе «Довженко-Центру» в Києві зберегти його кіноархів — близько 62 тисяч фільмів і 300 тисяч бобін із кіноплівкою. Центр став однією з трьох інституцій, які першими отримають підтримку в межах нової програми із захисту кінематографічної та аудіовізуальної спадщини, пише Variety.

У межах проєкту фахівці мають оцінити стан матеріалів, які перебувають під загрозою, визначити належні умови для їхнього зберігання та, за потреби, перемістити частину колекції. Про оцифрування чи реставрацію всього архіву наразі не йдеться.

Це перша програма ALIPH, безпосередньо присвячена кіноспадщині. Вона передбачає екстрену допомогу архівам, покращення умов та інфраструктури для зберігання колекцій і підготовку фахівців. За оцінкою, яку наводить Variety, належним чином захищено лише близько 20 % світової кінематографічної спадщини.

Ще два пілотні проєкти запустять у Сирії та Індонезії. Національному кіноархіву Сирії допомагатимуть відновлювати умови зберігання та пошкоджену технічну інфраструктуру. У Sinematek Indonesia планують покращити контроль температури й вологості, каталогізацію та умови для зберігання нових надходжень.

На екстрені проєкти нової програми цього року ALIPH уже виділив загалом $500 тисяч. До 2032 року організація планує залучити $15 мільйонів для її подальшої роботи. Потенційні наступні проєкти також розглядають у Камбоджі, Лівані, М’янмі, на Філіппінах і в тихоокеанському регіоні.

ALIPH заснували 2017 року, штаб-квартира організації розташована в Женеві. За час роботи альянс реалізував 640 проєктів із захисту культурної спадщини в 65 країнах загальною вартістю $138 мільйонів.

В Україні ALIPH працює з березня 2022 року. За чотири роки організація виділила $8,3 мільйона майже 500 українським установам і організаціям у понад 140 локаціях. Допомога включала обладнання для музеїв та архівів, створення і оновлення сховищ, стабілізацію пошкоджених пам’яток і їхнє 3D-документування.

Українська кінематографічна спадщина продовжує зазнавати втрат через російські обстріли. 15 червня внаслідок атаки на Київ була пошкоджена Національна кіностудія імені Олександра Довженка, де в пожежі згоріла найбільша й найстаріша костюмна колекція України.

Це був уже третій випадок пошкодження кіностудії від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, у ніч на 2 червня на її територію впала збита російська ракета «Іскандер». Вона влучила в теплотрасу й вибухнула в підземній комунікації: на території студії вибило 42 вікна та пошкодило асфальтове покриття.