У Львові створять Сад пам’яті про загиблих військових — із місцями для усамітнення та зустрічей

У львівському мікрорайоні Провесінь, на вулиці Тракт Глинянський, планують створити Сад пам’яті про загиблих захисників України. Про це повідомляє Інститут просторового розвитку.

Простір площею 864 м² облаштують як зелений сад із деревами, місцями для усамітнення та зоною для спільних зустрічей.

У Саду пам’яті планують висадити близько 20 дерев. Їх висаджуватимуть родини загиблих, кожне дерево буде присвячене окремому захиснику. Поруч встановлять інформаційні таблички із дзвіночками, які, за задумом авторів концепції, символізуватимуть «відлуння пам’яті».

Концепцію простору розробляли з урахуванням побажань родин загиблих, які хотіли мати поблизу місце, куди можна приходити згадувати близьких. Сад задумали як зелений громадський простір, інтегрований у житловий район, а не як традиційний монументальний меморіал.

Біля дерев облаштують окремі місця для сидіння. У центральній частині Саду пам’яті з’явиться напівкругла зона з лавкою для спільних зустрічей і пам’ятних заходів.

Реалізувати проєкт планують наприкінці жовтня або на початку листопада 2026 року. Замовником робіт є Личаківська районна адміністрація, фінансуватиме їх приватний інвестор — ТОВ «Ліга-Інвестмент».