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Вийшов перший тизер документального фільму про Ілона Маска

Кирило Шостак 08 вересня 2026
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Вийшов перший тизер документального фільму «Маск» Алекса Гібні. Автори майже чотиригодинної стрічки досліджують суперечливу постать Ілона Маска — від його технологічних амбіцій до публічної поведінки та політичних поглядів. Про це повідомляє Variety.

Світова прем’єра фільму запланована на 8 вересня в позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю. Потім його покажуть на міжнародному кінофестивалі в Торонто.

48-секундний тизер побудований на контрасті: кадри космічних кораблів супроводжують голоси, які називають Маска «найвеличнішим винахідником серед живих» і «справжньою Залізною людиною». Згодом тон змінюється — лунають слова про його непередбачуваність, жорстокість та егоїзм, а також звинувачення у фашизмі. Завершується ролик фразою «Ілон — це ядерна бомба» на тлі вибуху космічного корабля.

Гібні повідомив про роботу над фільмом ще у 2023 році. Тоді Маск припустив, що стрічка буде «наклепницькою», на що режисер відповів: «Звідки ви знаєте?».

Для фільму фронтмен Talking Heads Девід Бірн написав і виконав нову пісню «Let Me Sell You a Dream». Продюсерами стрічки стали Гібні та команда Jigsaw Productions разом із партнерами з Double Agent, Closer Media й Anonymous Content.

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