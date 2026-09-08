У Празі відкриють сховище з королівським золотом, яке зазвичай не показують публіці

У Празі з 18 до 28 вересня виставлять Богемські королівські коштовності — корону Святого Вацлава, скіпетр, державу та історичні коронаційні шати. Для чехів це одна з найважливіших національних реліквій, яку зазвичай зберігають у спеціально захищеному сховищі, повідомляє Bild.

Коштовності перебувають у Коронній палаті собору Святого Віта в Празькому Граді. Щоб відкрити сховище, мають зібратися сім високопосадовців із власними ключами, зокрема президент, прем’єр-міністр та архієпископ. Кожен із них відкриває один із семи замків.

Найвідоміша частина колекції — корона Святого Вацлава, виготовлена 1347 року для Карла IV. З нею пов’язана легенда: нібито кожного, хто надягне корону без законного права, спіткає нещастя. Історичних доказів цього немає, але легенда досі залишається частиною її культурного образу.

Королівський скіпетр і державу виготовили майже через два століття для Фердинанда I з династії Габсбургів. Нинішня виставка присвячена 500-річчю його вступу на богемський престол.

Королівські регалії рідко залишають сховище, тому на їхній показ традиційно збираються великі черги. За останні два роки виставку відвідали близько 100 тисяч людей. Президент Чехії Петр Павел зазначив, що такий інтерес свідчить про увагу чехів до власної історії та національної ідентичності.

Нагадаємо, у Відні двоє чоловіків розбили вітрину в Музеї прикладного мистецтва (MAK) і викрали історичне намисто французького ювелірного дому Van Cleef & Arpels. Прикраса виконана з платини та містить 673 діаманти загальною вагою близько 200 каратів.

Зображення в тексті: Kunsthistorisches Museum Wien, Bilddatenbank / Wikimedia Commons