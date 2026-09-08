Співробітниць Ейфелевої вежі усунули від роботи під час візиту індуїстської релігійної групи — почалося розслідування

У Франції розпочали внутрішнє розслідування після того, як під час візиту індуїстської релігійної групи BAPS до Ейфелевої вежі жінкам-співробітницям наказали залишити робочі місця, а працювати залишилися виключно чоловіки. Про це повідомляє BBC.

Делегація приблизно зі 100 людей, пов’язана з рухом Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS), відвідала пам’ятку в Парижі в суботу. Представниця профспілки працівників Діан Давуан заявила, що жінки почувалися приниженими.

BAPS — це міжнародний індуїстський релігійний рух, заснований на вченні Свамінараяна, аскета XVIII–XIX століть, якого послідовники вважають втіленням бога Вішну.

Організація має храми, зокрема, у Лондоні, Нью-Джерсі, Лос-Анджелесі та Сіднеї. Будівництво храму в Нью-Джерсі також супроводжувалось звинуваченнями організації у примусовій праці та торгівлі людьми.

За словами співробітників, жінкам також наказали не проходити через певні частини вежі, поки там перебувала делегація. BAPS дотримується розділення чоловіків і жінок під час релігійних заходів та у своїх храмах.

Президент компанії SETE, яка управляє Ейфелевою вежею, та мер центрального району Парижа Аріель Вейль назвав ситуацію «абсолютно шокуючою та неприйнятною».

Вейль припустив, що менеджери надто завзято намагалися виконати побажання делегації, не замислившись над тим, чи є такі вимоги прийнятними. Він заявив, що розслідування має встановити, хто саме запровадив ці обмеження, і не допустити повторення ситуації.

У SETE вже заявили, що такі умови не відповідають цінностям компанії та принципу рівності чоловіків і жінок.

Через ситуацію працівники Ейфелевої вежі в понеділок вийшли на страйк. Вони вимагали діалогу з керівництвом і гарантій, що жінок більше не змушуватимуть залишати робочі місця через подібні вимоги. Через страйк вежа була закрита для відвідувачів.

BAPS заявила, що поїздку організували спільно з командою Ейфелевої вежі на початку звичайного робочого дня, щоб не створювати незручностей іншим відвідувачам.

Організація також вибачилася за можливі біль чи незручності та наголосила, що сповідує універсальні цінності взаємної поваги та служіння.

Поділ чоловіків і жінок є одним із принципів руху. У BAPS стверджують, що така практика запроваджена для комфорту та користі жінок. Водночас критики вважають подібні обмеження дискримінаційними.

Ситуацію засудили французькі політики. Президентка Національних зборів Франції Яель Брон-Піве заявила, що не дозволить змушувати жінок «відступати убік», щоб виконати вимоги іноземних відвідувачів.

Лідерка французьких правих Марін Ле Пен також заявила, що Франція ніколи не погодиться на обмеження присутності жінок.

Колишній прем’єр-міністр Габріель Атталь наголосив, що у Франції жодна культура, віра чи релігія не можуть визначати, «яке місце належить жінкам».