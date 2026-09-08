На Львівському вокзалі відкриють фудкорт — там також продаватимуть книжки й сувеніри

На першому та другому поверхах Львівського залізничного вокзалу планують відкрити великий фудкорт із окремою посадковою зоною. Для нього компанія «1708» орендувала близько 1220 м², а до ресторанних проєктів у просторі також хочуть додати точки з книжками та сувенірами, пише Forbes Ukraine.

Компанія отримала 1096 м² у головній будівлі вокзалу та ще близько 125 м² площі перед нею. Основна частина приміщень розташована на першому поверсі: там уже передбачені ресторанний зал, кухня, технічні та допоміжні приміщення.

Аукціон «Укрзалізниці» виграло ТОВ «1708». Серед його співвласників — Руслан Печенко та Юрій Дземінський, які також є співвласниками мереж «Львівські круасани», 1708pizza та Puffy Pancakes.

За словами CEO і керуючого партнера «1708» Володимира Гнатюка, у фудкорті планують представити кілька ресторанних і фастфуд-проєктів із портфеля компанії. Водночас остаточний склад закладів ще не визначили — команда зараз вивчає технічні й виробничі можливості приміщень. Також до простору хочуть залучити продавців книжок і сувенірів.

За оренду компанія платитиме 2,1 млн грн на місяць — приблизно у 2,5 раза більше за стартову ставку. У торгах також брали участь «Газда Груп», яка запропонувала 1,9 млн грн на місяць, і «Холдинг емоцій !FEST» із пропозицією 1,7 млн грн. Договір оренди розрахований майже на три роки з можливістю продовження.

Запустити фудкорт «1708» планує до кінця 2026 року.

Облаштування простору матиме додаткові обмеження, оскільки головна будівля Львівського вокзалу є пам’яткою культурної спадщини. Суттєві перепланування та частину ремонтних робіт орендарю доведеться погоджувати відповідно до охоронних вимог.

«Львівські круасани» вже мають окремий заклад на Львівському вокзалі — він працює там із квітня 2026 року. За словами Гнатюка, цей досвід став одним із аргументів на користь подальшої роботи компанії на цій локації.