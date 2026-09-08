Через російський обстріл у Києві пошкоджено падел-клуб SVITO — його відкрила Еліна Світоліна

У Києві під час масованої російської атаки пошкоджень зазнав SVITO Padel Club на Подолі, заснований тенісистами Еліною Світоліною та Сергієм Стаховським у партнерстві з бізнесменом Всеволодом Кожемяком.

Спортивний простір пошкодила вибухова хвиля внаслідок влучання в розташований поруч цех із виробництва їжі. Люди в клубі не постраждали.

Наслідків вибуху зазнали, зокрема, падел-корти. У SVITO розповіли, що лише кілька місяців тому домовлялися про їхній імпорт і готували поверхню для встановлення. На оприлюднених клубом фото видно пошкодження спортивного простору та кортів.

Наразі команда оцінює масштаби пошкоджень і вже працює над відновленням. Коли клуб зможе знову приймати відвідувачів, поки невідомо.

«Ми теж дуже хочемо знову відкрити двері SVITO і сподіваємося зробити це найближчим часом», — повідомили в клубі.

SVITO Padel Club відкрився 4 травня 2026 року на території хабу GARAGE на Подолі, у колишньому ангарі Tetra Pak. Падел — це ракетковий вид спорту, близький до тенісу та сквошу.

Після атаки Еліна Світоліна також закликала міжнародну спортивну спільноту підтримати Україну. За її словами, внаслідок російської агресії загинули 776 українських спортсменів і представників спортивної сфери, а 942 спортивні об’єкти були пошкоджені або повністю зруйновані.

Про пошкодження в районі вулиці Межигірської також повідомили Smartass Garage та гастрохаб Garage. За повідомленнями закладів, їхні працівники не постраждали.