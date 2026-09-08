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Google змінює пошукову видачу в ЄС — у компанії кажуть, що вона стане менш зручною

Ірина Маймур 08 вересня 2026
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Google змінює пошукову видачу в ЄС — у компанії кажуть, що вона стане менш зручною

Google почав змінювати пошукову видачу для користувачів у ЄС, щоб виконати вимоги Закону про цифрові ринки (DMA). Найпомітніше нововведення торкнеться пошуку готелів, авіаквитків і ресторанів: вище у результатах показуватимуть спеціалізовані сервіси, а з частини звичних блоків приберуть інформацію, зокрема актуальні ціни, пише Reuters.

У Google заявляють, що через це користуватися пошуком стане менш зручно.

У верхній частині сторінки тепер показуватиметься один спеціалізований пошуковий сервіс, а за ним — ще два з меншою кількістю деталей. Йдеться про платформи, які збирають і порівнюють пропозиції в окремих категоріях, як-от Booking.cоm або Expediа.

Нижче залишаться блоки з готелями, авіакомпаніями чи ресторанами, однак частину функцій із них приберуть. Зокрема, користувачі більше не бачитимуть там деяких актуальних цін у реальному часі. Порядок результатів і надалі визначатиме алгоритм Google.

У компанії вважають, що нова система надає більше переваг великим онлайн-посередникам, тоді як окремі готелі, ресторани та інші місцеві компанії отримуватимуть менше прямого трафіку. За даними Google, попередні зміни, запроваджені для виконання вимог DMA, вже скоротили безкоштовний прямий трафік бронювань до європейських компаній приблизно на 30%.

Google також стверджує, що протестував новий формат на мільйонах користувачів у Європі. За внутрішніми даними компанії, багато учасників тестування були незадоволені тим, що їм частіше доводилося переформульовувати запити, щоб знайти потрібну інформацію.

У Google назвали нинішні нововведення найбільшим зниженням якості сервісу за 29-річну історію пошуковика.

«Ці зміни погіршують користувацький досвід для європейців — посилюють позиції онлайн-посередників коштом місцевого бізнесу та прибирають корисні функції, якими люди користуються щодня», — заявив старший віцепрезидент Google з напряму Knowledge & Information Нік Фокс.

Змінити видачу компанію змусили вимоги Закону ЄС про цифрові ринки (DMA), який регулює роботу найбільших цифрових платформ і, зокрема, обмежує надання ними переваг власним сервісам.

У липні Єврокомісія оштрафувала Google на €460 млн за те, що компанія надавала перевагу власним сервісам у результатах пошуку товарів, готелів, транспорту та спортивної інформації. Google отримав 60 днів на виконання вимог, інакше компанії можуть загрожувати періодичні штрафи до 5% її світового обороту.

За даними Reuters, загальна сума антимонопольних штрафів Google у ЄС за майже два десятиліття сягнула €10,38 млрд.

Користувачів за межами ЄС новий формат пошуку не торкнеться, заявили в Google.

Фото на обкладинці: Claudio Schwarz / Unsplash
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