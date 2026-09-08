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В аеропорту Італії пасажир намагався провезти в багажі голову крокодила — йому загрожує рік в’язниці

Іван Назаренко 08 вересня 2026
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В аеропорту Турина в Італії митники знайшли в багажі чоловіка висушену голову крокодила, який належить до видів, що перебувають під загрозою зникнення. Тепер йому загрожує великий штраф або до року ув’язнення, пише The Guardian.

Чоловік прилетів до аеропорту Казелле рейсом із Маямі через Стамбул. За даними фінансової поліції Італії, яка працює з митними порушеннями, він повертався з відпочинку.

Голову рептилії загорнули в коричневий папір, намагаючись приховати її під час перевірки багажу та митного контролю. Її вилучили, а проти пасажира розпочали розслідування за підозрою в незаконному ввезенні частини тіла тварини, що охороняється.

Крокодили підпадають під дію Вашингтонської конвенції — міжнародної угоди, яка регулює торгівлю дикими тваринами та рослинами, щоб не допустити загрози їхньому існуванню через міжнародну торгівлю.

Якщо чоловіка визнають винним, йому може загрожувати штраф до €200 тисяч або від шести місяців до року ув’язнення.

Фінансова поліція зазначила, що вилучення голови крокодила є частиною масштабнішої кампанії проти незаконної торгівлі дикими тваринами. У цьому випадку предмет конфіскували через відсутність необхідного дозволу на його ввезення.

Італія є одним із важливих транзитних пунктів для нелегальної торгівлі екзотичними тваринами. За даними італійського відділення Всесвітнього фонду природи, через онлайн-майданчики та транскордонні схеми незаконно продають черепах, декоративних птахів, тропічних рептилій і навіть невеликих приматів.

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