Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Вийшов трейлер фільму Луки Гуаданьїно про творців ChatGPT — Ендрю Гарфілд зіграв Сема Альтмана

Іван Назаренко 08 вересня 2026
467

Студія Neon представила трейлер фільму «Штучний» режисера Луки Гуаданьїно про творців ChatGPT. Стрічка розповідає про скандал навколо OpenAI у 2023 році, коли співзасновника компанії Сема Альтмана раптово звільнили з посади, а вже через п’ять днів повернули до роботи. Прем’єра фільму в кінотеатрах запланована на 25 грудня.

Головну роль Альтмана виконав Ендрю Гарфілд. У фільмі також з’являться Айк Барінголц у ролі Ілона Маска, що також був співзасновником OpenAI, Моніка Барбаро в ролі колишньої технічної директорки компанії Міри Мураті та Марк Райленс у ролі нобелівського лауреата Джеффрі Гінтона.

Сюжет зосереджений на Альтмані на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту та конкуренції компаній у цій сфері. Звільнення керівника OpenAI у листопаді 2023 року стало одним із найбільших корпоративних скандалів у технологічній індустрії.

Фільм спочатку мала випустити Amazon MGM, однак на початку 2026 року студія відмовилася від проєкту. Це сталося після укладення великого партнерства між Amazon і OpenAI та інвестицій компанії в OpenAI.

Після цього від проєкту відмовилися Netflix, A24 та Focus Features. У червні права на дистрибуцію придбала Neon.

Гуаданьїно зняв фільм за сценарієм Саймона Річа, відомого роботою над вечірнім шоу «Saturday Night Live». Продюсерами стали сам режисер, Девід Гейман, Джеффрі Кліффорд і Дженніфер Фокс.

Мітки
Новини
Читайте також
Google змінює пошукову видачу в ЄС — у компанії кажуть, що вона стане менш зручною Через російський обстріл у Києві пошкоджено падел-клуб SVITO — його відкрила Еліна Світоліна На Львівському вокзалі відкриють фудкорт — там також продаватимуть книжки й сувеніри Співробітниць Ейфелевої вежі усунули від роботи під час візиту індуїстської релігійної групи — почалося розслідування
Сиквел «Практичної магії», перезапуск «Оселі зла» та «Серце звіра»: 13 кінопрем’єр вересня 08 вересня 2026 Blast from the Past: за що знову критикують «Дау» Іллі Хржановського (цього разу вже у Венеції) 07 вересня 2026 Київські замальовки. Випуск 53 06 вересня 2026 Офіційно найкращий почин Ірландії 05 вересня 2026 Мауріціо Каттелан чи Віталій Кличко: як добре ви тямите в міському мистецтві? 05 вересня 2026 Що читати: 5 книжкових новинок вересня 03 вересня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку