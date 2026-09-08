Вийшов трейлер фільму Луки Гуаданьїно про творців ChatGPT — Ендрю Гарфілд зіграв Сема Альтмана

Студія Neon представила трейлер фільму «Штучний» режисера Луки Гуаданьїно про творців ChatGPT. Стрічка розповідає про скандал навколо OpenAI у 2023 році, коли співзасновника компанії Сема Альтмана раптово звільнили з посади, а вже через п’ять днів повернули до роботи. Прем’єра фільму в кінотеатрах запланована на 25 грудня.

Головну роль Альтмана виконав Ендрю Гарфілд. У фільмі також з’являться Айк Барінголц у ролі Ілона Маска, що також був співзасновником OpenAI, Моніка Барбаро в ролі колишньої технічної директорки компанії Міри Мураті та Марк Райленс у ролі нобелівського лауреата Джеффрі Гінтона.

Сюжет зосереджений на Альтмані на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту та конкуренції компаній у цій сфері. Звільнення керівника OpenAI у листопаді 2023 року стало одним із найбільших корпоративних скандалів у технологічній індустрії.

Фільм спочатку мала випустити Amazon MGM, однак на початку 2026 року студія відмовилася від проєкту. Це сталося після укладення великого партнерства між Amazon і OpenAI та інвестицій компанії в OpenAI.

Після цього від проєкту відмовилися Netflix, A24 та Focus Features. У червні права на дистрибуцію придбала Neon.

Гуаданьїно зняв фільм за сценарієм Саймона Річа, відомого роботою над вечірнім шоу «Saturday Night Live». Продюсерами стали сам режисер, Девід Гейман, Джеффрі Кліффорд і Дженніфер Фокс.