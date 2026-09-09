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Розробники Fitbit створили браслет, який збирає дані про здоров’я всієї родини

Кирило Шостак 09 вересня 2026
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Джеймс Парк та Ерік Фрідман, співзасновники Fitbit, представили Luffu Link — браслет без екрана, користуючись яким, члени родини можуть ділитися даними про своє здоров’я та місцеперебування. Гаджет став першим фізичним пристроєм екосистеми Luffu, що працює на основі штучного інтелекту. Про це розповідає Deezen.

Браслет має мінімалістичний дизайн, металевий корпус і одну кнопку. Варіанти кольорів — чорний, золотистий та сріблясто-синій. Пристрій працює до п’яти днів без підзарядки.

Luffu Link відстежує сон, пульс, частоту дихання людини у стані спокою та інші показники. За допомогою голосового керування користувач може записувати інформацію про симптоми, ліки, настрій чи харчування. Дані збираються в застосунку, де їх можна переглядати разом з інформацією інших родичів.

Вбудований GPS дозволяє ділитися місцеперебуванням і отримувати сповіщення, коли хтось входить у визначену зону або залишає її. Подвійне натискання кнопки надсилає обраним близьким коротке повідомлення про місцеперебування.

Ідея Luffu виникла з потреби спростити догляд за близькими. За словами розробників, сьогодні родини часто змушені збирати інформацію з різних застосунків, медичних порталів, календарів і повідомлень. Вони хочуть об’єднати ці дані в одному місці, щоб легше помічати зміни й розуміти, коли комусь може знадобитися допомога.

Штучний інтелект у Luffu має сприяти впорядкуванню інформації, отриманої з голосових записів, тексту, фотографій і підключених пристроїв. При цьому розробники прагнули, щоби сам браслет не видавався громіздким медичним приладом, а залишався звичним аксесуаром на щодень.

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