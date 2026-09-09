У Києві «зелена» лінія метро курсуватиме між берегами під час тривоги

Сьогодні, 9 вересня, у Києві в тестовому режимі змінюють роботу «зеленої» лінії метро під час повітряної тривоги. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

За жовтого рівня загрози поїзди перевозитимуть пасажирів між правим і лівим берегами Дніпра через Південний міст.

У разі оголошення червоного рівня загрози рух наземною ділянкою припинятимуть. Тоді поїзди курсуватимуть окремо на ділянках «Сирець» — «Видубичі» та «Осокорки» — «Червоний хутір».

Сьогодні фахівці завершують тестування алгоритмів безпеки та взаємодії персоналу. Від завтра, 10 вересня, такий режим роботи має діяти постійно.

Пасажирів закликають стежити за оголошеннями у вагонах і на станціях та виконувати вказівки працівників метро.

Також нагадаємо, що в Києві комендантську годину скоротять на одну годину. Від 10 вересня вона триватиме з 01:00 до 05:00. Графік роботи громадського транспорту в Києві подовжать на одну годину.