У Києві скасували фестиваль «Брудний Пес» через загрози безпеці

Фестиваль «Брудний Пес» перенесли на літо через безпекову ситуацію. Організатори пояснили, що до останнього чекали на офіційні роз’яснення та рекомендації КМДА, а паралельно опрацьовували різні варіанти проведення події з урахуванням укриттів.

«Ми неодноразово повторювали, що головним і найціннішим у цьому фестивалі за всі ці роки для нас є люди. Урешті прийняли рішення перенести подію, виходячи передусім із безпеки наших відвідувачів, артистів і команди», — йдеться в заяві фестивалю.

Організатори додали, що придбані квитки залишаються дійсними й будуть валідними на нову дату «Брудного Пса», яку мають оголосити вже найближчим часом.

«Ми не прощаємося, а кажемо вам: до зустрічі!» — зазначили в команді фестивалю.

Нагадаємо, минулий фестиваль «Брудний Пес» проходив 13–14 червня на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. У ніч після завершення події Росія атакувала Київ, пошкодивши корпуси та костюмний цех студії. Як виглядала кіностудія за день до удару, можна подивитися у нашому фоторепортажі Лізи Букреєвої.

Зазначимо, що на тлі щоденних російських дронових і ракетних атак на Київ інші культурні події також оголошували про скасування або перенесення. Так, фестиваль «Кураж» тимчасово зупинив роботу через безпекову ситуацію та пообіцяв повернути кошти за квитки й участь.

Книжковий фестиваль «Книжкова країна. Загадкова», який мав пройти на ВДНГ 17–20 вересня, перенесли на наступний рік.

«ГогольFest» також скоротив програму: великі події перенесуть на весну, тоді як кінопокази та візуальна програма мають відбутися у заплановані дати.