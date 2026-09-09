Премію імені Василя Стуса 2026 року отримали письменники Андрій Содомора та Олена Стяжкіна

Письменник Андрій Содомора та письменниця й історикиня Олена Стяжкіна стали лауретами Премії імені Василя Стуса у 2026 році. Цьогоріч нагороду вручили 37-й раз.

Содомора — один із найвідоміших українських перекладачів античної літератури. Він переклав українською твори давньогрецьких авторів Менандра, Арістофана, Софокла, Есхіла, Евріпіда, а також Горація, Овідія, Лукреція та Сенеки.

За свою роботу перекладач отримував Премію імені Максима Рильського, Літературну премію імені Григорія Кочура та Літературну нагороду Антоновичів. У 2019 році Содомора став лауреатом Премії міста літератури ЮНЕСКО за переклад творів Гесіода.

Олена Стяжкіна поєднує літературу з науковою роботою. Вона є докторкою історичних наук, працює в Інституті історії НАН України та входить до PEN Ukraine. Її художній доробок включає романи «Смерть лева Сесіла мала сенс» і «Чобіток Зельмана», а науковий — понад 90 публікацій.

Стяжкіна також заснувала громадський рух «Деокупація. Повернення. Освіта». У 2026 році вона отримала премію Women in Arts Award. The Resistance у категорії «Жінки в літературі».

Обидва лауреати отримають грошову винагороду та статуетку. Її створили дизайнер Дмитро Покрасьон і скульптор Станіслав Кадочников.

Нагороду заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції у 1989 році з ініціативи Євгена Сверстюка. З 2016 року премію розвивають PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і Літера».

Її присуджують представникам літератури, мистецтва, кіно, музики та громадського сектору за внесок в українську культуру й громадянську позицію. Серед лауреатів попередніх років — Михайлина Коцюбинська, Іван Світличний, Володимир В'ятрович, Святослав Вакарчук, Сергій Жадан та Влад Троїцький.