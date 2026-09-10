У центрі Києва розбирають Будинок поліцейської дільниці — пам’ятку архітектури початку ХХ століття

У Києві на вулиці Січових Стрільців, 91 почали розбирати історичний Будинок поліцейської дільниці 1902 року. Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, 19 липня будівля постраждала внаслідок російського удару, однак зараз роботи ведуть і на вцілілій частині. Будівельники, зокрема, демонтують вікна на фасаді та внутрішні перекриття.

Перов стверджує, що роботи проводять без необхідних дозволів, захисного паркану, паспорта об’єкта та погодженого проєкту Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Пам’яткоохоронець також зазначив, що наказом Департаменту охорони культурної спадщини від 3 квітня 2025 року будівлю внесли до Переліку пам’яток Києва за категоріями «історія» та «архітектура».

На місце викликали слідчо-оперативну групу Національної поліції. Перов закликав містян долучитися, щоб зупинити демонтаж.

"Роботи здійснюються без дозволів, спеціального захисного паркану та паспорту обʼєкту і відповідного погодженого проекту Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Хто поруч – підтягуйтесь, будемо зупиняти цей безлад!", – написав активіст.

Раніше повідомлялося, що «Птаха» Алли Горської та Віктора Зарецького отримала статус пам’ятки національного значення. «Птаха» — мозаїчне панно, яке художники-шістдесятники Алла Горська та Віктор Зарецький створили 1970 року в селі Гельмязів на Черкащині. Цей твір розміщений на фронтоні ресторану «Супій».

Також нагадаємо, у Києві демонтували історичну червону огорожу Байкового кладовища, яку раніше планували капітально відремонтувати за 46,5 млн грн. Байкове кладовище має статус пам’ятки національного значення.