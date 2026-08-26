Історичну огорожу Байкового кладовища в Києві знесли перед ремонтом за 46,5 млн грн

У Києві демонтували історичну червону огорожу Байкового кладовища, яку раніше планували капітально відремонтувати за 46,5 млн грн. Про це повідомив пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, на демонтаж звернула увагу киянка Зінаїда Войнаровська — вона оприлюднила фото з місця. На них видно, що огорожу розібрали, а стару цеглу склали поруч.

8 липня 2026 року київська міська влада уклала договір із ТОВ «Спецбуд-Технолоджі» на капітальний ремонт огорожі та проведення протизсувних заходів. Вартість робіт становить 46,46 млн грн. За словами Перова, закупівля відбулася без конкурсу.

Байкове кладовище має статус пам’ятки національного значення. Водночас Перов стверджує, що в штаті компанії-підрядника відсутні сертифіковані реставратори, а раніше вона займалася, зокрема, торгівлею пальним.

Пам’яткоохоронець припускає, що замість реставрації історичної огорожі на її місці можуть встановити нову конструкцію. Він також висловив підозри щодо можливих зловживань із коштами, однак підтверджень цього наразі не навів.

«Ймовірно, що замість ремонту історичних мурувань гроші просто вкрали, а тепер втулять сюди повністю новий тинок», — вважає волонтер.