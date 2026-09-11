Оригінальні «Зоряні війни» вперше вийдуть у форматі IMAX

Оригінальні «Зоряні війни» 1977 року вперше в історії вийдуть у форматі IMAX. Lucasfilm і Disney готують відреставроване перевидання фільму до його 50-річчя. Про це повідомляє Hypebeast.

Стрічка повернеться в кінотеатри 19 лютого 2027 року. Її покажуть у цифровому IMAX, а в обмеженій кількості кінотеатрів — також на 70-мм плівці IMAX.

Для перевидання підготували нову реставрацію оригінального фільму, який згодом отримав назву «Зоряні війни: Нова надія». Саме вона дозволить показати картину у великому форматі з якістю, необхідною для IMAX.

Прем’єра «Зоряних війн» відбулася 1977 року й започаткувала одну з найвідоміших кінофраншиз у світі. Ювілейне перевидання стане частиною святкування 50-річчя фільму та дасть змогу вперше побачити його у форматі, якого на момент оригінального релізу ще не існувало.

Нагадаємо, творець «Зоряних війн» Джордж Лукас представив у Лос-Анджелесі Lucas Museum of Narrative Art — масштабний музей, присвячений візуальному сторителінгу, над яким він разом із дружиною Меллоді Гобсон працював 17 років.