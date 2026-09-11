На Байковому кладовищі відкрили пам’ятник полеглому художнику та воїну Давидові Чичкану

На Байковому кладовищі у Києві відкрили пам’ятник українському художнику та військовослужбовцю Давидові Чичкану, який загинув у серпні 2025 року на Запорізькому напрямку. Гіпсову копію його скульптурного портрета передали до колекції Національного художнього музею України. Про це повідомила дружина художника Анна.

Монтаж пам’ятника завершили до Дня пам’яті захисників України. Через масовані повітряні атаки на Київ відкриття відбулося у вузькому колі.

Центральним елементом меморіалу став скульптурний портрет Давида Чичкана авторства Дмитра Войтовича. Композицію з каменю спроєктували художниці Жанна Кадирова та Саша Бурлака.

На пам’ятнику також розмістили цитату з однієї з культових робіт Чичкана. Текст виконав Тарас Ковач шрифтом авторства Віталіни Лопухіної. Окремою частиною оформлення стала композиція з рослин і кори, яку дружина художника створила разом із подругами.

Спеціально для меморіалу Сергій Горбань виготовив вазу. Через повітряні атаки її доставка затрималася, однак тепер вона також встановлена на місці поховання.

Анна подякувала всім, хто у серпні 2025 року долучився до збору коштів, організованого Олексієм Аруняном. За її словами, пожертви дозволили оплатити роботи та матеріали для облаштування місця поховання, а також частину майбутніх проєктів із вшанування пам’яті Чичкана.

Дружина художника також повідомила, що гіпсову копію його погруддя передали до колекції Національного художнього музею України.

«Пам’ятник, як на мене, у нас вийшов чудовий — бо у ньому багато тепла та любові і дуже мало естетики цвинтаря», — написала Анна.

Давид Чичкан — український художник та військовослужбовець. 9 серпня 2025 року він брав участь у відбитті штурму російської піхоти на Запорізькому напрямку та дістав поранення, несумісні з життям. Наступного ранку, 10 серпня, художник помер.