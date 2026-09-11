Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Тут з’являться результати вашого пошуку

Вежі-близнюки знову здійнялися над Нью-Йорком — їх відтворили 2977 дронів

Кирило Шостак 11 вересня 2026
268

У Нью-Йорку до 25-х роковин терактів 11 вересня провели масштабне шоу дронів, під час якого в небі відтворили силуети веж-близнюків Всесвітнього торгового центру. Про це повідомляє The Telegraph.

Для інсталяції використали 2977 дронів — за кількістю людей, загиблих внаслідок атак 11 вересня 2001 року. Над Нью-Йоркською гаванню світлові точки спочатку утворювали рухомі композиції, а згодом склалися в обриси двох веж.

Проєкт отримав назву «2977 вогнів над Нью-Йоркською гаванню». Його створювали разом із людьми, які пережили теракти, родичами загиблих та працівниками екстрених служб, які брали участь у рятувальній операції.

Шоу доповнило традиційну меморіальну інсталяцію Tribute in Light — два вертикальні промені світла на місці колишніх веж. Її вперше запустили 2002 року як тимчасову акцію, але згодом вона стала щорічною.

11 вересня 2001 року терористи «Аль-Каїди» захопили чотири пасажирські літаки. Два врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, ще один — у Пентагон. Четвертий літак упав у Пенсильванії після того, як пасажири спробували перехопити контроль над ним.

Нагадаємо, Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа продовжити будівництво нової бальної зали на території Білого дому. П’ятьма голосами проти чотирьох суд зупинив дію заборони на надземні роботи, яку раніше підтримали нижчі судові інстанції

Мітки
Новини
Читайте також
У Києві змінили маршрут теплотраси на Теремках після протестів через вирубування дерев На Байковому кладовищі відкрили пам’ятник полеглому художнику та воїну Давидові Чичкану Оригінальні «Зоряні війни» вперше вийдуть у форматі IMAX У центрі Києва розбирають Будинок поліцейської дільниці — пам’ятку архітектури початку ХХ століття
Новий фільм Мартіна Макдони «Дикий кінь номер девʼять»: старим тут не місце й не час 10 вересня 2026 Сиквел «Практичної магії», перезапуск «Оселі зла» та «Серце звіра»: 13 кінопрем’єр вересня 08 вересня 2026 Blast from the Past: за що знову критикують «Дау» Іллі Хржановського (цього разу вже у Венеції) 07 вересня 2026 Київські замальовки. Випуск 53 06 вересня 2026 Офіційно найкращий почин Ірландії 05 вересня 2026 Мауріціо Каттелан чи Віталій Кличко: як добре ви тямите в міському мистецтві? 05 вересня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.

Тут з’являться результати вашого пошуку