Помер Джеремі Томас — легендарний британський кінопродюсер із понад 50-річною кар’єрою

Британський кінопродюсер Джеремі Томас помер у віці 77 років. За свою понад 50-річну кар'єру він працював більш ніж над 80 фільмами, зокрема «Останнім імператором» Бернардо Бертолуччі, «Щасливого Різдва, містер Лоуренс» Нагіси Осіми, «Крутим хлопцем» Джонатана Ґлейзера та «Автокатастрофою» Девіда Кроненберга, пише Deadline.

Про смерть Томаса повідомила його родина. Продюсер помер у своєму будинку в Оксфордширі, в оточенні близьких.

Найбільшим успіхом його кар'єри став «Останній імператор» Бертолуччі. Виробництво тривало три роки, а фільм у 1988 році отримав дев'ять премій «Оскар», зокрема за найкращий фільм.

Після цього Томас продовжив співпрацю з Бертолуччі й продюсував його стрічки «Під покровом небес» (1990), «Маленький Будда» (1993), «Краса, що краде» (1996) та «Мрійники» (2003).

Ще одним гучним проєктом Томаса стала «Автокатастрофа» Кроненберга — екранізація роману Джеймса Балларда 1996 року.

Murió Jeremy Thomas, imprescindible productor de cine y ganador del Oscar por "El último emperador", de Bertolucci.

Produjo Crash y Naked Lunch, de Cronbenberg; Furyo", y filmes de Jarmusch, Frears, Glazer, Garrone, Herzog, Gilliam, Linklater, Karel Reisz, Skolimowski, Wenders. pic.twitter.com/pZPSbPXnD1 — René Naranjo Sotomayor (@renenaranjo) September 12, 2026

Томас почав працювати в кіно ще до того, як став продюсером. Спочатку він був асистентом монтажера, зокрема працював над фільмами «Вони кличуть мене Трініті?» та «Золота подорож Синдбада», а також над стрічкою Кена Лоуча «Сімейне життя».

У 1974 році він дебютував як продюсер фільму «Шалений пес Морган» з Деннісом Гоппером. Через кілька років заснував у Лондоні незалежну кінокомпанію Recorded Picture Company. Її першою стрічкою став «Крик» Єжи Сколімовського, який у 1978 році отримав Гран-прі журі Каннського кінофестивалю.

Протягом наступних десятиліть Томас працював із режисерами з різних країн. Серед його фільмів — «Щасливого Різдва, містер Лоуренс» Осіми, «Поганий час» Ніколаса Роуґа, «Еврика» та «Незначність», а також «Удар» Стівена Фрірза.

Томас також допомагав розвивати кар'єру молодих британських режисерів. За внесок у світове кіно у 2006 році він отримав нагороду Європейської кіноакадемії.

Окремою частиною професійного життя Томаса був Каннський кінофестиваль. Він десятиліттями приїжджав туди, часто вирушаючи з Лондона на старому автомобілі, і проводив зустрічі в одному й тому самому номері готелю Carlton.

Його багаторічна присутність на фестивалі стала настільки помітною, що у 2021 році режисер Марк Казінс зняв про нього документальний фільм «Бурі Джеремі Томаса».

Останні роки життя Томас хворів на рак, але продовжував працювати. Його останніми проєктами стали фільм Вернера Герцога «Bucking Fastard», представлений на Венеційському кінофестивалі, та нова стрічка Такеші Мііке «Bad Lieutenant: Tokyo», світова прем'єра якої запланована на 14 вересня на фестивалі в Торонто.