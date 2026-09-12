Всесвіт SCP Foundation уперше екранізують для кіно — фільм вийде у 2027 році

Всесвіт SCP Foundation, створений користувачами інтернету на основі колективних історій про надприродні явища, вперше перенесуть на великий екран. Над фільмом працюватимуть A24, Spooky Pictures та Image Nation Studios, а прем'єра запланована на 2027 рік, пише Deadline.

Стрічка стане новою частиною хорор-антології «V/H/S» та матиме робочу назву «V/H/S: SCP». A24 придбала міжнародні права на проєкт і виступить його співпродюсером. Деталі сюжету поки тримають у таємниці.

SCP Foundation виникла в інтернеті у 2008 році й за майже два десятиліття перетворилася на масштабний спільний всесвіт, який розвивають тисячі авторів. Його основа — вигадані звіти про аномальні предмети, істот і явища, які становлять загрозу для людей.

У центрі цього всесвіту перебуває таємна організація SCP Foundation. Вона знаходить небезпечні аномалії, досліджує їх та намагається приховувати їхнє існування від людства. Історії написані у формі псевдодокументів, звітів та інших матеріалів, що створює ефект реальності.

A24 will release a ‘V/H/S’ movie based in the SCP Foundation universe in theaters next year.



The film will follow anthology stories of “recovered field documentation” or video evidence gathered & archived by the organization. pic.twitter.com/brzo3bm6Jy — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 11, 2026

Проєкт започаткували на форумі 4chan як коротку моторошну історію — крипіпасту. Згодом користувачі почали дописувати власні матеріали, створюючи спільну міфологію. На основі SCP вже з'явилися відеоігри, короткометражні фільми та вебсеріали.

«V/H/S: SCP» стане продовженням серії «V/H/S» — антології хорорів у стилі «знайденої плівки», де кожен випуск складається з кількох окремих історій. Над новим фільмом працюватимуть продюсери попередніх частин, зокрема Джош Голдблум, а також Майкл Шрайбер.

Spooky Pictures та Image Nation Studios придбали права на франшизу «V/H/S» на початку 2026 року. Наступним фільмом серії стане «V/H/S/Mixtape» — антологія, присвячена музиці, прем'єра якої відбудеться на стримінговому сервісі Shudder у жовтні.

Для A24 це вже не перша співпраця з інтернет-горором. Компанія також працювала над «Backrooms: Залаштунки» режисера Кейна Парсонса — повнометражною адаптацією популярного інтернет-всесвіту, яка зібрала понад $394 мільйона у світовому прокаті.

Представники Image Nation Studios та Spooky Pictures пояснили вибір SCP тим, що інтернет-міфологія стає дедалі помітнішим джерелом сюжетів для горорів. За їхніми словами, такі проєкти вже мають сформовані й активні спільноти шанувальників, а екранізація SCP має перенести цей всесвіт із мережі в кінотеатри.