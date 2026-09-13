Росіянин Ілля Хржановський отримав «Срібного лева» за фільм «Дау» на Венеційському кінофестивалі — попри критику України

У Венеції завершився 83-й міжнародний кінофестиваль. Росіянин Ілля Хржановський отримав «Срібного лева» за режисуру на Венеційському кінофестивалі за фільм «Дау». Значну частину матеріалу стрічки знімали в Харкові.

Ще до прем’єри фільму українські МЗС і Мінкульт закликали переглянути участь «Дау» в основному конкурсі фестивалю. Відомства звертали увагу на зв’язки багаторічного проєкту з Росією, його фінансування та участь у ньому російських діячів.

Венеційська бієнале у відповідь на українську критику заявляла, що конкурсна стрічка є продукцією Німеччини за участі Франції та Швеції. Організатори також стверджували, що Хржановський відмовився від російського громадянства та має громадянства Німеччини, Великої Британії та Ізраїлю.

Водночас журналісти «Слідства.Інфо» повідомили, що знайшли в російських державних реєстрах дані, які можуть свідчити, що паспорт РФ режисера досі чинний. За їхніми даними, до квітня 2026 року Хржановський також був зареєстрований у Москві як підприємець у сфері сценічного мистецтва, а підставою для реєстрації було російське громадянство.

Окремі питання стосувалися й фінансування «Дау». Одним із ключових спонсорів ширшого багаторічного проєкту був російський бізнесмен Сергій Адоньєв, який перебуває під санкціями США та України. Венеційська бієнале заявляла, що Адоньєв не пов’язаний із конкретною конкурсною стрічкою 2026 року.

Однією з причин критики також стала участь у фільмі диригента Теодора Курентзиса, який зіграв фізика Льва Ландау. Курентзис народився в Афінах, має російське громадянство, продовжує жити й працювати в Росії та публічно не засуджував повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

На пресконференції у Венеції Хржановського запитали, чому він не засуджує позицію Курентзиса. Режисер відповів, що це «його вибір», і додав: «Я думаю, що кожен розплачується за свій вибір, своє життя, свою долю». Водночас він назвав Курентзиса «одним із найвидатніших диригентів нашого часу» та заявив, що продовжує з ним спілкуватися.

Проєкт «Дау» багато років знімали в Харкові. Для нього на території басейну «Динамо» побудували масштабну декорацію радянського наукового інституту, де учасники жили й працювали в умовах, стилізованих під СРСР. У конкурсній стрічці використали матеріали, відзняті в Харкові багато років тому, разом із новими кадрами.

За даними «Слідства.Інфо», у 2011 році «Дау» переміг на першому пітчингу Держкіно й отримав 6,26 млн гривень із державного бюджету України. Журналісти стверджують, що готову роботу в межах цих зобов’язань державі так і не передали, а кошти не повернули.

Раніше БЖ докладно розповідало про історію «Дау» та суперечки навколо методів Хржановського. У 2020 році проєкт критикували через можливі неетичні умови зйомок, психологічний тиск на учасників та залучення дітей із харківського дитбудинку до сцен експериментів над немовлятами. Тоді прокуратура Харківської області відкрила кримінальне провадження, однак згодом його закрили через відсутність складу злочину.

Головну нагороду фестивалю — «Золотого лева» за найкращий фільм — отримав психологічний трилер «Невідома жінка» данської режисерки Мей Ель-Тухі. Матильду Арсель, яка зіграла у стрічці головну роль, відзначили як найкращу акторку, а Гран-прі журі дістався південнокорейській драмі «Можливе кохання» Лі Чан-дона. Український короткометражний фільм «Тиша» режисера Павла Шпегуна отримав нову відзнаку фестивалю — Airone della Laguna — International Collateral Award.