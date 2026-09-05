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HBO оголосив, хто зіграє Добі, Джіні Візлі і Тома Редла у другому сезоні «Гаррі Поттера»

Ірина Маймур 05 вересня 2026
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Американський телеканал HBO оголосив нових акторів другого сезону «Гаррі Поттера», який адаптуватиме книжку «Гаррі Поттер і Таємна кімната». Ленні Раш зіграє Добі, Бонні Гілл — Джіні Візлі, а Біллі Барратт — юного Тома Редла, пише Variety.

Бонні Гілл замінить у ролі Джіні Візлі Грейсі Кокрейн, яка зіграла персонажку в першому сезоні. Раніше стало відомо, що Кокрейн залишила проєкт «через непередбачувані обставини».

Ленні Раш зіграє ельфа-домовика Добі, який уперше з’являється у другій книжці серії. Він намагається не допустити повернення Гаррі до Гоґвортсу, оскільки вважає, що там на хлопця чекає небезпека.

Біллі Барратт отримав роль юного Тома Редла — ще одного ключового персонажа «Таємної кімнати». Саме в цій частині історії Гаррі вперше дізнається більше про минуле Редла та його зв’язок із подіями в Гоґвортсі.

До другого сезону також приєднається Кіт Герінґтон, відомий за роллю Джона Сноу у «Грі престолів». Він зіграє професора захисту від темних мистецтв Ґільдероя Локарта.

Підготовка до другого сезону вже триває на студії Leavesden поблизу Лондона. Водночас знімання першого сезону «Гаррі Поттера» завершили, а його прем’єра на HBO запланована на 25 грудня.

Прев'ю відео

Гаррі Поттера у новій екранізації грає Домінік Маклафлін, Герміону Ґрейнджер — Арабелла Стентон, а Рона Візлі — Аластер Стаут. До дорослого складу увійшли Джон Літґоу в ролі Албуса Дамблдора, Джанет Мактір у ролі Мінерви Макґонеґел, Паапа Ессієду в ролі Северуса Снейпа та Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґріда.

Фото: JaceMerlyn / Wikimedia Commons
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